Compromiso ve al PP de Lalín sumiso con la Xunta y sin defender el interés de los ciudadanos

Compromiso por Lalín (CxL) tilda de "inaceptable" lo que considera una postura sumisa del PP local con respecto a los presupuestos de la Xunta y le pide que se ponga de lado de los vecinos. Exige a los populares "que dejen de sortear los obstáculos de la vergüenza que ponen a nuestros vecinos y de deformar la realidad" cuando es consciente de que se tratan de aplazar todo a las elecciones de 2019, "cuando vendrán con promesas ya incumplidas para volver a incumplirlas como siempre".

CxL replica al PP que en su análisis de las cuentas de la Xunta olvidan la ausencia de inversiones en sanidad, saneamientos o llega a atribuirse "de forma vergonzosa Crespo Iglesias una partida de 4,5 millones que no aparecen en los presupuestos y que presuntamente ocultó al gobierno cuando no lo comunicó ni en el traspaso de poderes ni después". Dice que defender que la Xunta apoya a Lalín por conceder un taller de empleo es un insulto a la inteligencia de los vecinos y una muestra preocupante de gobernantes que ponen los intereses políticos de su partido por encima de unos vecinos que pagan impuestos y tienen derechos y que no callará ante el olvido reiterado de Feijóo y Román Rodríguez con los lalinenses con el consentimiento de Crespo. Pregunta qué pasa con el CAR o el edificio de Medio Rural.