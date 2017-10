Arte mural contra la violencia sexista

Si uno pasa su infancia en una vivienda cuyas paredes están pintadas de negro, llegará a su etapa adulta creyendo que ése es el color normal para decorar una vivienda, y es posible que eduque a sus hijos en la misma opinión. Por eso, para cambiar actitudes y formas de pensar es preciso actuar ya desde la más tierna infancia. Y una de las cuestiones que hay que fomentar es la igualdad de oportunidades y, con ella, la renuncia a cualquier atisbo de violencia machista que, desde hace 10 años, ya se cobró la vida de 713 mujeres en todo el estado.

Desde la Diputación bipartita se cuenta con un área de Igualdad, que no existía durante la etapa de Rafael Louzán, y que permite poner en marcha iniciativa como el programa Mulleres en Acción. Violencia Zero. En él participan 25 creadoras que, mediante la pintura, el graffitti o la poesía, expresa la valía femenina a la hora de hablar de arte y, de paso, plasman en ésta su repulsa a la violencia de género.

Esta iniciativa ya se dejó ver en varios municipios de la provincia, entre ellos Silleda y A Estrada, y ayer recaló en el instituto Marco do Camballón, de Vila de Cruces. La protagonista, además de los alumnos, fue Abi Castillo, una ilustradora viguesa que creó ya varios murales en el colegio García Barbón, o el Mercado do Progreso, ambos en Vigo. En esta ocasión, Castillo presentó su obra Tocando as estrelas, con la que reivindica la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así como la ilusión por conseguir un mundo distinto en el que los sueños se hagan realidad.

Al evento acudieron el alcalde cruceño, Jesús Otero, y la diputada provincial de Cohesión Social, Digna Rivas. Ambos coincidieron en señalar que la educación en igualdad es básica para lograr una sociedad igual para todos. Rivas recordó a los alumnos que, en lo que va de año, murieron 48 mujeres en asesinatos machistas. Son ya ocho más que el año pasado. Ante una situación como ésta, "todos y todas tenemos que sumarnos a la lucha, porque no podemos consentir estas muertes", añadió. El programa rematará el próximo mes de noviembre y llegó a un total de 25 municipios de toda la provincia.