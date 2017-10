El programa 'Violencia zero' recala en Cruces

La diputada de Cohesión Social, Digna Rivas, y el alcalde de Vila de Cruces, Jesús Otero, asistirán hoy a las 12.00 horas a una nueva intervención artística del programa Mulleres en acción. Violencia zero. La sesión tendrá lugar en las dependencias del instituto Marco do Camballón. Hoy, la ilustradora Abi Castillo presenta su obra Tocando as estrelas, una pieza que gira en torno a la necesidad de poner en valor el papel de la mujer en la sociedad a la vez que reivindica la igualdad de oportunidades. Castillo compagina su trabajo creativo con su faceta como profesora de pintura. Entre otras cosas, ilustró el libro de Ruth Oliveira O corazón tecido de Catarina, además de participar en la segunda edición de la publicación IlustraDots y en la segunda edición del fanzine sobre mujeres ilustres Ilustrísimas.

El programa provincial Mulleres en acción reúne el trabajo de 25 artistas especializadas en diferentes modalidades, como la pintura, la música, el graffitti o la poesía. Todas ellas manejan un discurso a favor de la igualdad de género además de pertenecer a las generaciones más recientes del arte contemporáneo. La segunda convocatoria de esta iniciativa arrancó hace un año, en noviembre de 2015, y recorre 25 concellos de la provincia. En la zona norte de Pontevedra pudo verse en los municipios de Silleda y A Estrada.