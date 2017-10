El PP de Lalín pide "trabajo" al gobierno para mejorar la inversión de Xunta y Diputación

La opinión del PP de Lalín acerca de la repercusión de los presupuestos de la Xunta en el municipio de cara al próximo año. El gobierno local acusó el pasado sábado al gobierno gallego de "volver a despreciar a Lalín" por su falta de inversiones y los populares, ahora, le solicitan "trabajo" y "menos victimismo" para mejorar las cuentas de Xunta y Diputación, "que reflejan la irrelevancia a la que condena a Lalín el cuatripartito".

Los populares mantienen que a día de hoy las cuentas de la Xunta y de la institución provincial solamente reflejan "la nula capacidad negociadora" de un gobierno que no es capaz de negociar con los que pueden aportar mejoras. Y añade que lo que aparecerá consignado en partidas genéricas es fruto "del legado de lo que le dejaron los gobiernos del PP en el Concello". Los populares desacreditan la valoración del cuatripartito sobre unos presupuestos de la Xunta en la que sus representantes anunciaron 4,5 millones de euros para saneamientos para el próximo año "como le adelantaron técnicos de Aguas de Galicia". Insiste en que resulta poco creíble que se hable de cero euros para Lalín cuando al menos parte de esa inversión sí figurará en partidas genéricas. "Lo lamentable es que trataron de utilizar los 4,5 millones que gestionó José Crespo en la última etapa en la Alcaldía para atacar a quien los gestionó, pero ahora no la quieran reconocer".

En su alegato y en otro orden de cosas, el grupo popular local alude al compromiso de la Consellería de Educación para habilitar en la cuenta de 2018 un total de 195.000 euros para la mejora de los centros de formación profesional, cuantía que se suma a las ya aportadas para el vivero del IES Laxeiro, "pese a estar recogida en partidas genéricas y no concretas". Además de esta iniciativa, para el PP hubo muchas más inversiones que este año se activaron mediante partidas genéricas en los presupuestos autonómicos. En este sentido recalca que después de que el cuatripartito hablase de inversión cero de la Xunta y denunciase el abandono de Lalín, se concretaron proyectos como el taller de empleo que se acaba de conceder "y que demuestra el falso mantra de que la Xunta tiene a Lalín abandonado".

En otro orden de cosas, los populares lalinenses solicitan al grupo de gobierno municipal que actúe con la misma o superior vehemencia en la reclamación de fondos a la Diputación provincial. En relación a esta reflexión, cuestionan que por un lado se ponga el grito en el cielo con una administración como la autonómica "que tiene más que acreditado su nivel de inversión en Lalín y que no diga nada después de dos años en que no se recibió ni un solo euro más de la Diputación de lo que le tocaba por ley". Insiste en que no es que el municipio no aparezca en los presupuestos en el organismo provincial, sino que además de no aparecer en ellos, tampoco hay más recursos económicos en partidas genéricas.