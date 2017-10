Pequeños grandes sabios

Alumnos del colegio Pérez Viondi se convirtieron ayer en concejales por un día. El alcalde, José López Campos, les explicó la mecánica de las sesiones plenarias y, de inmediato, los pequeños se pusieron en su papel para reivindicar sus propuestas. Fue parte de la visita que los escolares realizaron a la casa consistorial. Entretanto, por la tarde, los estudiantes del centro de O Foxo recibieron la visita de la poetisa Mónica Inés Varela Gestoso.

Quizás padres y profesores se quejen de que algunos se despistan hasta con el vuelo de una mosca, pero cuando toca hablar de cosas serias, lo cierto es que los pequeños demuestran que no se le escapa una y que están puestísimos en actualidad. Que se lo digan, sino, al alcalde de A Estrada, José López Campos, que ayer tomó nota de más de una idea para la ampliación de los jardines, propuestas aportadas por un grupo de 47 alumnos de tercer curso del colegio Pérez Viondi, que celebró un pleno y visitó la casa consistorial

Los pequeños fueron recibidos en el salón de plenos por la concejala de Educación, Amalia Goldar, y, a continuación, por el regidor, que les explicó sus funciones y el funcionamiento de un pleno. Conocida la teoría, los niños se lanzaron a hacerle propuestas al alcalde. El primer punto de la orden del día, cómo no, fue la ampliación de los jardines municipales. La construcción de un circuito para bicicletas, una guardería con distintos accesorios y casas para perros, así como un campo de fútbol y de baloncesto, fueron algunas de las sugerencias. Los alumnos se quejaron de que las canchas existentes están siempre ocupadas por los mayores, y López les dio la razón.

Los chavales mostraron su sensibilidad hacia los animales y el medio ambiente, reclamando más papeleras y no se olvidaron de proponer a voto la supresión de los deberes. "Yo también suprimiría el uso de las maquinitas, pero seguramente con eso no estáis de acuerdo, por lo tanto, considero que tanto deberes como maquitas tiene que haber, pero todo de manera moderada", les respondió el alcalde. El pago de impuestos, la importancia de no abandonar a las mascotas y la necesidad de luchar contra los incendios forestales fueron algunos otros de los temas que abordaron en el pleno. Sobre esto último, el alcalde animó a las profesoras a que lleven a sus alumnos a conocer l base de Protección Civil.

Por otra parte, el colegio de O Foxo anticipó ayer la celebración del Día Internacional de la Biblioteca Escolar -que se conmemora hoy- con la visita de la poetisa Mónica Inés Varela Gestoso. La autora, premio Arume de Poesía en 2015 y que acaba de publicar "Versos e bolboretas", fue recibida en la entrada y tras plantar un árbol en el patio, conversó con los niños en la biblioteca del centro. Allí, alumnos de quinto, sexto, primero y segundo curso recitaron textos y compartieron con la escritora las pastas que se elaboran en el centro con Fuxú, la mascota de la biblioteca, impresa. En el marco de la celebración de esta fecha señalada, los escolares de O Foxo también enviaron en días pasados postales a sus homólogos de Pérez Viondi para felicitarle su día de las bibliotecas.