Hugo Cea gana el primer concurso de dibujo de Agolada

El jurado del primer Concurso de Debuxo Infantil do Concello de Agolada, que convoca Africor-Pontevedra, dio a conocer ayer el nombre de su ganador. El diseño de Hugo Cea Amor será el que ilustre los dípticos y el carel de las III Xornadas Técnicas sobre a mellora no manexo do gando bovino, previstas para el 24 de noviembre en Agolada.

El certamen estaba abierto a todos los alumnos del CEIP agoladés, y en total participaron en torno a 40 chavales, con dibujos realizados en lápiz, cera o témpera. Eso sí, tenían que cumplir con el requisito de tener como argumento el sector agroganadero y la vida en el campo. Además de Hugo Cea, quedaron como segundo y tercer clasificados, respectivamente, Marcos Enrique Barbosa Dasilva y Anxo Alba Iglesias. Los tres recibirán un lote de libros.