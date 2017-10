Los dos coros de Lalín ponen el broche de oro al Festival de Outono

| El Festival de Outono de Lalín llegó a su fin de la mano de las dos corales anfitrionas, la de adultos y la de niños. La última jornada de este ciclo tuvo un prólogo matinal en forma de curso de técnica vocal impartido por la cantante rodeirense Begoña Lorenzo en el Conservatorio. Por la tarde, en el Salón Teatro, tuvo lugar el concierto de la Coral de Lalín, dirigida por Benxamín Otero, a la que siguió la no menos aplaudida actuación del Coro Luis Areán, con Isabel María Rubio Molina al frente. La sala registró una buena entrada para contemplar el doble recital, que fue muy del agrado de todos los asistentes. El Festival de Outono había arrancado los días 7 y 8 de octubre con sendos conciertos del Obradoiro Vocal A Vila de Ponteareas y Coro do IES Virxe do Mar de Noia y siguió el fin de semana después con una jornada de reflexión sobre el mundo coral y un recital de Aleceia de Teo.