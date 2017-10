Las comarcas tramitan durante el primer semestre 46 denuncias por malos tratos

El Consejo General del Poder Judicial difundió ayer los datos de violencia de género correspondientes al período de abril a junio. En el segundo trimestre del año, los partidos judiciales de Lalín y A Estrada recibieron, respectivamente, 9 y 8 denuncias por malos tratos. En el caso de Lalín, todas fueron presentadas por las víctimas y acompañadas por un atestado judicial. De las 8 de A Estrada, 3 las elevaron la víctimas directamente a los juzgados y las 5 restantes proceden de atestados policiales con intervención directa. Las 17 denuncias que recibieron los juzgados en el segundo trimestre se suman a las 29 constatadas entre enero y marzo, de modo que el primer semestre del año se cierra con 46 denuncias, por debajo de las 67 de mismo periodo de 2016 (25 entre enero y marzo y 42 de abril a junio).

Las denuncias motivan que se tomen medidas para amparar a la víctima. Se adoptaron, durante el semestre, seis órdenes de protección (cuatro en el primer trimestre y dos en el segundo, éstas repartidas a partes iguales en Lalín y A Estrada). Son una más que en el mismo tramo de 2016. Se adoptaron, además, siete medidas de protección, de las que cuatro corresponden al segundo trimestre. Son todas de carácter penal: en Lalín se expiden dos: una de alejamiento y otra de prohibición de comunicación con la víctima. Se dan exactamente las mismas medidas desde los juzgados de A Estrada. Durante el primer semestre del año pasado, no se activó ninguna iniciativa de este tipo.

Además de poner en marcha sistemas de protección de las víctimas, los juzgados pueden tramitar estos casos de violencia machista por la vía penal o civil. Dentro de los asuntos penales, se ingresaron de forma directa durante el segundo trimestre 20 expedientes (11 en Lalín y 9 en A Estrada) y se resolvieron 23 (13 y 10), pero quedaron pendientes otros 24 (15 y 9). Para esclarecer cada proceso, pueden activarse diligencias urgentes (se resolvieron 3 en total, todas en A Estrada) o previas, en las que declaran los testigos o se ratifica la denuncia, entre otros trámites. En este caso, en el segundo trimestre salieron adelante 13 diligencias previas (8 en Lalín y 5 en A Estrada) que, sumadas a las 24 del primer trimestre, se colocan en 27.

Los expedientes pueden resolverse mediante procedimientos abreviados o juicios. En el caso de los primeros, el segundo trimestre se salda con 5 resueltos (3 en Lalín y 2 en A Estrada) pero hay otros 6 pendientes (repartidos a partes iguales entre los dos partidos judiciales). No se celebraron juicios de faltas, pero sí sobre delitos leves: dos, ambos en Lalín, y quedó pendiente otro en A Estrada. En cuanto a los expedientes que quedaron sobreseídos, hubo 13 en el segundo trimestre: 12 de ellos no veían justificada la perpetración del delito, y el restante no se consideraba delito. De enero a junio, hubo 37 sobreseimientos, frente a los 52 del mismo periodo de 2016.