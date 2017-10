El centro de salud de A Estrada, de nuevo el mejor de España

El centro de salud de A Estrada es el mejor de España. Nada menos que por tercera vez en cuatro años. Así lo acredita el Premio Best In Class que su jefe del Servizo de Atención Primaria, Juan Sánchez Castro recibió esta tarde en una gala en Sevilla, acompañado por la gerente de Xestión Integrada de Santiago, Eloína Núñez. Para esta y para los demás integrantes de la Xerencia compostelana que acudieron al evento fue un magnífico día. No en vano, los XII Premios Best In Class que cada año promueven el diario de información sanitaria Gaceta Médica y la cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos también premiaron como los mejores de su categoría a los servicios hospitalarios de Neonatología y Cardiología, cuyos responsables, Luz Couce y Ramón González Juanatei, acudieron a recibir los galardones a Sevilla. Por su parte, la jefa del Servizo de Farmacia, Chus Lamas, recogió un reconocimiento especial a la formación.

Entre los 5 primeros de España en sus categorías quedaron el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; los servicios de Microbioloxía, Nefroloxía y Patoloxía Dixestiva; así como las unidades de Nutrición Clínica y Enfermidades Infecciosas de Pediatría de la XXIS.

Ser premiado con los galardones Best In Class es harto difícil. Los distinguidos fueron seleccionados de entre 850 candidaturas que optaron a 40 premios en total. La concesión de los premios se basa en la puntuación de los candidatos de acuerdo con el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que se establece a partir del análisis multivariable de los datos recogidos en los cuestionarios de autoevaluación que cumplimentan hospitales y centros de atención primaria.

Por su parte, la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y las sociedades científicas que colaboran con la organización de los Premios BIC le dan "rigor e independencia al sistema de evaluación de la calidad asistencial", tal y como destacaron fuentes de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.

Ya desde las bases de los premios se explicita que su objetivo es "reconocer públicamente al mejor centro de Atención Primaria, al mejor hospital y a los mejores servicios y unidades del territorio nacional, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes".

La organización de los Premios BIC solo publica los ganadores y finalistas de cada categoría. Los vencedores reciben un diploma acreditativo y la prestación de un servicio orientado a servirles de herramienta de mejora continua. Asimismo, ganadores y finalistas figuran en la Guía de los Mejores Hospitales y Centros Sanitarios que se edita cada año.