El BNG no retira su alegación e impide que Rodeiro acceda a una ayuda de 40.000 euros

El BNG de Rodeiro hizo ayer caso omiso de la petición del alcalde, Luis López, para que retirase su alegación a la modificación de crédito con la que se aumentaban las partidas de Cultura y Servizos Sociais a la vez que se dotaba la aportación municipal de 20.500 euros para arreglos en instalaciones deportivas. Estos arreglos, precisamente, optaban a una ayuda de 40.000 euros de la Consellería de Vicepresidencia, pero siempre que se justificase antes del 31 de este mes.

La alegación forzará la convocatoria de un pleno extraordinario -no sirve el ordinario de finales de mes- y el secretario se encuentra de vacaciones hasta este viernes. La decisión debería publicarse en el BOP y, debido a estas circunstancias, no aparecerá hasta principios de noviembre, con lo que no hay posibilidades de obtener esa subvención, apunta el regidor.

López añade que no puede aportar, por ley, esos 20.500 euros del remanente, y que tampoco podía sacar dinero de otras partidas antes, "ya que hasta agosto no supimos el número de beneficiados de las becas de transporte" y hasta estas fechas tampoco podía conocerse, con concreción, el dinero que se precisaba para arreglar averías. Corrige al BNG y aclara que la modificación no es ilegal, sino que cuenta con un informe desfavorable de Intervención. Las obras a acometer en instalaciones deportivas consistían en colocar nuevas butacas y porterías en el pabellón, además de colocar una mampara en el campo de fútbol y realizar alguna intervención en la piscina.