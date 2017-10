El BNG califica de "mezquindad" un nuevo año de vacío

"Mezquindad" o "castigo" son algunos de los calificativos que empleó el BNG de Lalín en su valoración a incidencia de los próximos presupuestos de la Xunta en la localidad. Su responsable local, Manuel Carbón, señaló que los cero euros de la cuenta son una foto fija de los últimos años, que, en parte, atribuye a una estrategia del gobierno gallego en negar recursos a concellos que no sean del PP.

Vilariño desglosó la quincena de iniciativas que exige el BNG y puso la construcción del Centro de Alta Resolución (CAR) como ejemplo de promesas anunciadas e incumplidas por el PP en la Xunta. Destacó que en el proyecto de presupuestos no hay fondos para el estudio del nuevo complejo sanitario. Otra demanda tiene que ver con el patio cubierto del CEIP Xesús Golmar. "Si tuviésemos un conselleiro de Lalín, seguro que ya lo teníamos", dijo el nacionalista, muy crítico con Román Rodríguez en su comparecencia de ayer. La construcción del centro de día, conveniado con el bipartito, la continuidad de las concentraciones parcelarias o planes para saneamientos y alcantarillado son otras demandas. También se planteará a la Xunta la necesidad de que Lalín cuente con plan para la lucha contra el desempleo que refrende la apuesta del Concello en este sentido, pese a carecer de competencias. El edificio de Medio Rural, planes para comercio y turismo, la 4ª fase del polígono Lalín 2000, mejoras en los polígonos empresariales, fondos para el conservatorio de música o partidas para limpiezas de cauces de ríos son otras alegaciones. Por último, el BNG insta al gobierno gallego a concretar una partida para dar solución a la Línea de Alta Tensión (LAT) por Casas Vellas, bien en caso de que se entierre el trazado o que éste sea modificado.

"No pedimos grandes lujos, el PP está a tiempo de rectificar otro error histórico, los vecinos de Lalín no pueden ser castigados, que no son parvos. ¡Hay que valer para presentar estos presupuestos!", concluyó Vilariño.