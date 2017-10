Blanco reprende al gobierno de Agolada y cita media docena de obras pendientes

El exedil del BNG de Agolada, Xosé Ramón Blanco (dejó la corporación en 2010) sale al paso de las declaraciones del teniente de alcalde, Héctor Martínez, en las que indica que el Concello no tiene ninguna obra de envergadura pendiente de que la Xunta la incluya en sus presupuestos anuales. Blanco recalca que "el municipio tiene muchas necesidades, y quien la desconozca o las niegue no puede ejercer como gobernante de este concello por inepto e incompetente". Blanco menciona media docena de actuaciones que llevan paralizadas años. Comienza por las parcelarias de Agra-Baíña-Sexo y Val y Berredo-Eidián-Basadre y Ramil. "Desde 2009 el PP de la Xunta no invirtió ni un solo euro en ellas", reprocha, mientras que durante el bipartito autonómico, y en solo cuatro años, "se remataron las de Trabancas-Ferreiroa-Esperante, así como la de Brántega y la de Santa Comba-Belpellós.

Añade que desde hace 15 años está pendiente la separación de aguas pluviales y residuales en el alcantarillado del casco urbano, para impedir que con los aguaceros las aguas fecales acaben en el riachuelo Porto Marcelín, afluente del Arnego. Desde 2009 tampoco se retomó ningún proyecto para un plan que dote de sumideros o sistemas alternativos a las parroquias, y tampoco se materializó otro acuerdo plenario: solicitar a la Xunta y a Fomento la mejora de los accesos al parque industrial de Merlín desde la N-640 y la PO-840 (que enlaza con Melide).

Otra demanda histórica, no solo del BNG sino también de los propios vecinos, es la apertura del centro de día. En 2007 se llegó a un acuerdo con Vicepresidencia para poner en marcha las instalaciones. Por último, el plan de mejora de la capa de rodadura de toas las vías de acceso a las parroquias, que llevaba el alcalde Manuel Costa Casares en 2003 en su programa electoral, solo tuvo ciertos avances durante el bipartito de la Xunta "y a propuesta de este exedil", concluye Blanco.