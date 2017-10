Sabucedo vivirá el próximo fin de semana su III MUSA

Sabucedo vivirá el próximo fin de semana la tercera edición de su Muiñada, Magosto e Samaín (MUSA). La organizan la Asociación de Veciños y la Rapa das Bestas de Sabucedo colaboración con el Concello de A Estrada, la Diputación Provincial de Pontevedra, Rías Baixas y Estrella Galicia.

Como principal novedad, este año esta celebración -que conjuga las vertientes turística, etnográfica y lúdica- durará dos jornadas. Tendrá lugar el sábado y el domingo, 28 y 29 de octubre.

El sábado arrancará con el I Maratón Fotográfico MUSA, que premiará a las 3 mejores fotografías que inmortalicen distintas escenas del evento. Los participantes tendrán mucha variedad de actos para elegir ya que a las 10.30 horas partirá del curro nuevo la Ruta de Sabucedo, con dos variantes guiadas. La corta tendrá 3,5 kilómetros de longitud y discurrirá por los puntos más destacados de la parroquia y su entorno próximo. La larga conducirá a los participantes por un trazado de 10 kilómetros que les permitirá recorrer robledas, senderos fluviales, molinos y el pueblo ascendiendo hasta O_Curuto para divisar sus impresionantes vistas. También podrán ver el curro viejo, la iglesia, la exposición exterior de la Rapa, petroglifos y castaños muy antiguos.

A las 12.00 horas se activará el novedoso Mercado de Outono, con puestos de productos de temporada, conservas ecológica y artesanía de Sabucedo. Desde las 13.00 horas, personas muy experimentadas de Sabucedo (de hasta 70 y 80 años) enseñarán a los niños a amasar pan que luego cocerán en el honor del emblemático Muiño do Mestre en el marco de talleres culinarios totalmente gratuitos que también harán posible que los niños disfruten de la elaboración en vivo de filloas.

Mientras, Ariadna Silva Fernández presentará su cuidado libro de fotografías sobre la Rapa, Os Fillos do Vento. Luego tendrá lugar un almuerzo popular con un menú previamente definido. También habrá pulpeiro.

Ya por la tarde, se retomarán los talleres de pan, filloas y setas recogidas en la ruta y a las 17.00 horas, dará comienzo el taller de Samaín para los niños, con actividades gratuitas de calabazas, disfraces y maquillaje. También se activará el showcooking de productos locales y de temporada a cargo de una cocinera del restaurante Samaná de A Estrada. Elaborará en vivo especialidades a base de jabalí, castañas, salmón y setas, entre otros productos propios de A Estrada y de esta época del año, según anticipó ayer Miguel Agrelo, el responsable de Eventos del grupo Samaná.

Desde Sabucedo se prevé que acudan a esta y otras actividades de su MUSA colectivos como la Asociación de Amigos do Camiño Portugués Tras el conjuro y la degustación de queimada que seguirá al showcooking del Samaná arrancará el "Serán Musical" con el grupo Muiñeiros do Sarela. Los vecinos cantarán el Himno de Sabucedo.

Con los niños ya caracterizados para la ocasión arrancará a las 19.30 horas la Procesión da Santa Compaña. Ya a las 20.30 horas, se activará bajo una carpa frente al teleclub la Noite de Samaín, con la celebración del magosto. Ya a las 22.00 horas, Raúl e Cía y los Gins-Tonics ofrecerán un concierto.

Concluirá así la primera jornada de MUSA en Sabucedo, que se retomará al día siguiente, domingo 29, con la Deporuta BTT-Sabucedo. Partirá a las 9.30 horas del curro nuevo. La hora de llegada y de entrega de reconocimientos está fijada para las 12.30 horas, frente al teleclub. Al final, los deportistas podrán degustar callos elaborados en distintos hogares de Sabucedo. La música tampoco faltará en esa jornada.

Todos estos detalles fueron presentados hoy por el presidente y los integrantes de Rapa das Bestas, Henrique Bazal, Iván Sanmartín y Manolo Cabada así como por el teniente de alcalde de A Estrada Juan Constenla y el responsable de Eventos del grupo estradense de restauración Samaná.