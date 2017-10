-¿Sigue cultivando su gusto por la música como hizo en San Sebastián o Barcelona?

-La guitarra no la tengo nunca a más de cinco metros de distancia y tampoco la suelo perder de vista, es un instrumento que va conmigo a todas partes. Componer canciones o escribir poesías sobre mi vivencia personal es algo que me relaja mucho. Para mí el arte y la expresión artística son como un reflejo ideal para expresar lo que se está viviendo.

-¿Utiliza la música en sus terapias con los pacientes?

-El arte y la terapia son algo muy próximos y son, en mi opinión, el mayor y mejor acto de activismo para mejorarse e intentar mejorar la sociedad en la que vivimos. Siempre tengo presente mi faceta como cantautor, poeta, coordinador de colectivos de arte urbano o de persona vinculada al teatro. En este momento, trato y creo en la terapia como una forma más de expresión artística. Una sesión de terapia es una obra de arte en sí misma. Tanto como cualquier pieza hecha con sensibilidad, honestidad y firmeza, por ejemplo. Estando aquí es una idea que se refuerza cada vez más.

-¿Cuánto tiempo hace que no visita su tierra natal?

-Pues no hace mucho, estuve ahí hace dos o tres meses, el verano pasado. Aquí vivo aislado del resto del mundo, lo cual tiene su parte agradable y otra que no lo es tanto. Lo bueno de estar aquí es que me puedo centrar más en mi trabajo, pero también en mi mismo como ser humano. Cuando volví a Barcelona o a Madrid me sentí bombardeado por la cantidad de estímulos que hay en ese tipo de ciudades tan grandes. Para alguien como yo, como persona occidental, el hecho de contemplar el mundo desde la Amazonía me transmite tomar otra forma de conciencia de lo que supone ser occidental en Occidente. Aquí me siento un poco distante de todo eso, y me permite poder encontrarme más conmigo mismo. Ya digo que es una experiencia inolvidable la que vivo ahora en el Perú.