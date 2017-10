José López ve cumplidas las expectativas y la oposición critica la escasez de fondos

"Por fin, desde que yo soy alcalde, puedo decir que los presupuestos de la Xunta cumplen notablemente las expectativas que teníamos depositadas en materia de infraestructuras". Así valora el regidor de A Estrada la propuesta de inversión del gobierno autonómico en la localidad el próximo ejercicio. En este sentido, menciona la nueva escuela infantil -en construcción- y el futuro centro de salud. "A día de hoy tenemos garantizado que en 2018 vamos a poder tener la escuela infantil totalmente finalizada y el centro de salud en ejecución", afirma.

López Campos reconocía en la mañana de ayer no tener localizada en el presupuesto la partida detallada referida al nuevo ambulatorio, pero aseguró que la Xunta le comunicó que contempla 7,2 millones de euros para la construcción de nuevos centros de salud en la comunidad gallega, de los que reserva 1,3 millones el próximo año para el de A Estrada.

Ambas son "las grandes infraestructuras de servicio que nosotros llevábamos en un programa muy ambicioso", dice refiriéndose a sus promesas electorales. "Para mi, sin estar satisfecho al cien por cien, creo que son unos presupuestos que materializan el compromiso de la Xunta con dos infraestructuras fundamentales no solo para nuestro gobierno sino para toda la sociedad", recalca antes de recordar que la escuela infantil supondrá una inversión de un millón de euros y el centro de salud de 4,7 millones.

Respecto a la partida de dos millones de euros prevista en el presupuesto del próximo año para la ampliación de la autovía AG-59, el alcalde estradense reconoce sentirse "moderadamente satisfecho". Valora que "por fin se consigue una cantidad que nos permita pensar en la materialización de las expropiaciones", aunque admite que "nuestra ambición colectiva nos lleva a pedir que ese proyecto no se quede solo en Pontevea sino que llegue a A Estrada; sé que es difícil", dice. "Trabajaremos con la Xunta para establecer un compromiso factible de ejecución de la infraestructura", añade.

"Sin quitarle importancia a la autovía, que la tiene y para nosotros es fundamental, marcarnos como objetivo en 2018 poder tener un nuevo centro de salud y una nueva escuela infantil creo que son objetivos suficientemente ambiciosos como para sentirnos contentos y con ánimo y ganas de seguir trabajando. Creo que 2018 va a ser un año histórico para nuestro concello", concluye.

La oposición de A Estrada hace un balance totalmente opuesto al del regidor. PSOE y BNG coinciden en señalar que los presupuestos de la Xunta reflejan la ineficacia de la gestión del mandatario local. A espera de realizar un análisis más detallado de las partidas, la portavoz socialista, Belén Louzao, lamenta que "al igual que en años anteriores, son unos presupuestos de los que A Estrada no va a sacar ningún provecho". Considera "ridículo" creer que con lo reservado para la autovía se van a iniciar las expropiaciones y acusa a los gobiernos autonómico y local de "mentirnos todos estos años". Ve también "indignante" que no haya "absolutamente nada" para el nuevo centro médico. "No hay partida para arreglar el viejo ni para el hacer el nuevo", lamenta. La edila reitera que son unos presupuestos "inservibles para A Estrada" que demuestran las "promesas incumplidas un año más", dice. "Desde que López es alcalde los compromisos de la Xunta con A Estrada son cada vez más ridículos. Llevamos perdidos seis años con promesas y palabrería barata", asegura.

En opinión del BNG, los presupuestos "muestran una vez más la irrelevancia política del alcalde". Lamentan la "estrategia suicida, pero perfectamente calculada desde San Caetano para dejar morir nuestros sectores productivos", mencionando la inexistencia de fondos para la Cidade do Moble y para los sectores agroganadero y forestal. Los nacionalistas ponen en duda la "utilidad" de la partida para la autovía, que "solo le servirá al PP para hacer propaganda", pero no para construir los 11 kilómetros que faltan hasta A Estrada.

Por su parte, la portavoz de Móvete, Mar Blanco, lamenta la "ausencia" de partidas para la creación de un centro de día o de una residencia, así como para el Centro do Maior "tantas veces anunciado por el alcalde", afirma. También echa en falta fondos para mejorar da depuradora de Aguións y la red de saneamiento en el rural. Respecto a la autovía pide que, "aunque los presupuestos sean ridículos" se vayan ejecutando y no recortando como, asegura, ocurre cada año. "Solo se acuerdan de la autovía cuando estamos en campaña electoral. Ni la existencia de la Axega es suficiente para priorizar esta infraestructura", critica.