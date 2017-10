El cuatripartito acusa a la Xunta de "volver a despreciar a Lalín" por su falta de inversiones

El gobierno lalinense expresó su "más rotunda indignación" ayer por el proyecto de presupuestos presentado por la Xunta de Galicia para 2018, "unas cuentas que, de nuevo, vuelven a discriminar de manera clara e intolerable a la ciudadanía de Lalín". El documento económico no contempla ni una sola partida específica para proyectos concretos en el municipio, lo que, a su juicio, "prolonga de manera vergonzosa, inasumible e injustificada la situación de abandono" a la que, añade, Alberto Núñez Feijóo y su ejecutivo -entre cuyos miembros está el lalinense Román Rodríguez- "tienen sometido a los vecinos del concello desde hace años".

El cuatripartito recuerda al gobierno autonómico que los vecinos de Lalín "también tienen la condición de gallegos, que pagan sus impuestos y que tienen sus derechos" y que el municipio dezano "no es única y exclusivamente un lugar para que el presidente y los conselleiros puedan venir a comer un cocido de vez en cuando". El gobierno que preside Rafael Cuiña Aparicio lamenta que las previsiones presupuestarias "vuelvan a dejar en evidencia" que, en lo tocante a Lalín, la Xunta "solo tiene capacidad para invertir en desprecios y agravios al conjunto de una sociedad que vuelve a asistir atónita al deplorable espectáculo de ver como se dejan de lado sus intereses y necesidades básicas".

Entre las inversiones que el ejecutivo local echa en falta está, por supuesto, la demandada y demorada nueva infraestructura sanitaria para Lalín, para la cual "no se habilita ni un solo céntimo". Se trata, en cualquier caso, de una circunstancia que no sorprende al gobierno municipal, que alude a una "evidente estrategia de dilación y ocultación" por parte de la Xunta con respecto a este proyecto comprometido desde hace años y que, por el momento, "sigue en el limbo de las cuentas pendientes" con los lalinenses. Aguarda que "esta maniobra de retraso tras retraso no conduzca a un anuncio electoralista en 2019, ya que estamos hablando de la salud de los ciudadanos y eso tiene que estar por encima de cualquier estrategia política o interés partidista". Cabe reseñar que el Concello cumplió su parte del convenio para la construcción de un Centro de Alta Resolución en el Alto de Vales, pero la Consellería de Sanidade aparcó el proyecto durante años, si bien en verano, a raíz de una pregunta parlamentaria del BNG, señaló que está en ciernes un plan funcional para crear un centro sanitario integrado, que sustituiría al tantas veces solicitado CAR.

Por otro lado, el cuatripartito espera encontrar en las partidas correspondientes a Augas de Galicia el desglose de los fondos europeos destinados a depuración en Lalín. Alude a los 4,5 millones de euros gestionados en tiempos de José Crespo y aprobados recientemente, tal como se desveló en el pleno del 29 de septiembre.

En principio, tampoco se incluye ninguna partida específica para la reiterada demanda de una nueva Oficina Agraria Comarcal, lo que constata -arguye el gobierno- que "el inminente traslado" delque habló esta semana el portavoz local del PP será "un nuevo parche provisional que no dará solución definitiva a las demandas de trabajadores y usuarios".

Otra reivindicación nuevamente desatendida es la de que se habiliten fondos para la cuarta fase del polígono Lalín 2000, no solo para dar respuesta a la posible demanda de suelo empresarial, sino porque a día de hoy todavía hay vecinos afectados que ni cobraron ni pueden hacer nada en sus fincas.

En este contexto, el cuatripartito aguarda que los miembros del PP de Lalín "no asuman otra vez, como ya es costumbre, el papelón de intentar justificar la injustificable falta de compromiso de la Xunta con los vecinos". En estos días, "seguramente -vaticina- veremos como los populares intentan salvarle la cara al gobierno gallego tratando de computar como inversiones en el concello partidas genéricas de diferentes consellerías, que no se sabe ni cuántos fondos ni qué proyectos concretos van a suponer". Pide a los ediles de la oposición "que, por una vez, no sean cómplices necesarios de este engaño masivo" y que opten por "sumarse a la defensa de los intereses de los vecinos de Lalín y de lo que, por justicia, le corresponde".

Al margen de todo ello, el gobierno reitera su compromiso de que, sea cual sea la postura de la Xunta y del PP, seguirá buscando alternativas, dentro de sus competencias, para desarrollar los proyectos necesarios para Lalín, tal como hizo con el arreglo integral de la Rolda Leste, a pesar de la nula inversión autonómica. En este sentido, confía en que Cultura se decida a colaborar, ya en este año, en la reparación de los daños ocasionados en el Auditorio Municipal de Lalín por un temporal en febrero, una petición que Román Rodríguez tiene encima de la mesa desde hace meses.

Por su parte, el Partido Popular aplazó ayer cualquier valoración de los presupuestos hasta que los reciba de forma desglosada. En cualquier caso, señala que hay inversiones incluidas en partidas genéricas, como 230.000 para mejoras viarias.