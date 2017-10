Cruz y Blanco piden aclaraciones por los viajes a Argentina de sus dos alcaldes

Juan José Cruz y Xoán Blanco piden explicaciones sobre los recientes viajes a Argentina de sus alcaldes (Lalín y Vila de Cruces). El edil lalinense no adscrito propone que lo pague Rafael Cuiña "con el sueldo que prometió que no cobraría", pregunta en qué va a revertir positivamente para los vecinos y recuerda que "él decía que no haría ese tipo de viajes para ganar votos y ponía verdes a quienes los hicieron".

El BNG preguntará cuánto dinero público gastaron Jesús Otero y la edil Beatriz Iglesias y si cumplieron el objetivo del viaje o si habrá más en breve. Blanco cuestiona viajes cada dos años al otro lado del Atlántico sin interés para los vecinos.