La Fundación do Moble prevé ocho eventos

Ya en A Estrada, la Fundación de Exposicións e Congresos, conocida como la Fundación do Moble, albergará ocho eventos tanto en 2018 como en los dos ejercicios siguientes. Son, además de la Feira do Moble de Galicia y la de Labores, la de Oportunidades do Comercio, el Salón do Vehículo de Ocasión, la Feira de Antigüedades (en marzo, mayo y diciembre), la de Expoestrada, el Encontro de Palilleiras y el Motor Classic. Los gastos del año que viene ascienden a 200.028 euros, el doble de los 103.700 que se calcularon para este año. En cuanto a los ingresos por explotación, se cifran en 229.238, también por encima de los 164.102 del presupuesto del presente ejercicio. Se prevé una transferencia de 45.300 euros de la Consellería de Industria, pero no del Concello de A Estrada que, en este 2017 y según el presupuesto, aportaba 18.000 euros.