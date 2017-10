Cuiña propone a Crespo "ir de la mano" en 2018

El alcalde de Lalín lanzó ayer una invitación a su predecesor para "ir de la mano" en la 50ª Feira do Cocido. "Me gustaría sentarme con [José] Crespo porque hizo un muy buen trabajo muchos años, es una persona clave en la historia del Cocido", manifestó un Rafael Cuiña "dispuesto a colaborar al máximo para que esta edición trascienda a quien esté gobernando, pues tiene que tener relevancia histórica". Por eso, reitera al líder de la oposición un ofrecimiento "que ellos no harían" para trabajar en conjunto. Confía en que así sea y proclama que él, por su parte, si algún día está en la oposición no tirará abajo proyectos buenos para Lalín "porque esté enfadado con quien me quitó la alcaldía o el gobierno".