El Concello firma el convenio de cesión de los terrenos para el nuevo parking junto al mercado

El Concello de A Estrada cerró el pasado jueves el acuerdo con la familia Durán para la cesión de la parcela de 6.600 metros cuadrados junto al Novo Mercado en la que el gobierno local habilitará un área gratuita de estacionamiento. El convenio firmado entre las partes establece la cesión de los terrenos por parte de sus propietarios y el compromiso de la administración local de asumir el inicio del desarrollo urbanístico de la zona, que comprende el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) R1 y el SUNC R2. Es la condición que los dueños de la parcela pusieron para dejarla a disposición pública.

El convenio establece durante los primeros cuatro años, es decir, desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021, la cesión en uso de los terrenos con una cuota simbólica de 1.000 euros al año que debe pagar el Concello. Los cuatro años restantes, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025 fija un arrendamiento de 5,25 euros por metro cuadrado, que también tendría que abonar el Concello si para entonces el proyecto de urbanización no está finalizado. A partir de ese tiempo, habría posibilidad de renovar el alquiler año a año, pero la intención del gobierno local es "no llegar al cuarto año" sin tener avanzado el desarrollo urbanístico y, por tanto, poder contar con los 3.000 metros cuadrados de estacionamiento público previstos con cargo al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en el SUNC R1. "El propietario nos condicionó la cesión de la parcela a que desarrollemos", señaló ayer el alcalde, José López Campos. "No es el propietario mayoritario, pero tiene un porcentaje importante en los dos desarrollos", es decir, en el SUNC R1 y en SUNC R2, precisó.

El pasado jueves, personal del Concello y técnicos visitaron la parcela para conocer sus condiciones y comenzar a determinar qué actuación de acondicionamiento llevar a cabo en ella para poder habilitar parte como parking. Será necesario crear un acceso en rampa, puesto que la entrada a la finca desde la zona de la Praza do Mercado esta más alta que la acera. Se trata de una fachada de doce metros de ancho. La idea es habilitar una zona de paso en este punto. Al nuevo parking se prodrá acceder también por la Tercera Travesía de América, por la calle Forcarei, por el inicio de la Capitán Bernal y por la Primera Travesía de América.

El convenio establece específicamente que se podrán hacer obras de acondicionamiento para "hacer un parking en condiciones, pero sin una inversión extraordinaria, porque la parcela ya se va a urbanizar y esta sería una ocupación temporal", argumentó el alcalde. En los próximos días, gobierno local y técnicos valorarán qué superficie se utilizará como aparcamiento, puesto que no se acondicionará toda la finca.

Cálculos iniciales estiman que cada vehículo ocupa unos 25 metros cuadrados, incluidos los espacios de viales y zonas comunes, por lo que en una superficie de 3.000 metros cuadrados tendrían cabida "entre 150 y 200 coches", apuntó el alcalde, quien considera que este espacio "vendría a cubrir las necesidades" de este servicio en la zona.