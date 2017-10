El alcalde de Silleda hace un llamamiento a los vecinos para evitar pisar las zonas ardidas

El alcalde de Silleda hace un llamamiento a los vecinos para que eviten pisar las áreas de monte quemadas en el municipio el pasado fin de semana. Manuel Cuiña pide que "se circule por caminos o pistas, en la medida de lo posible", a fin de "reducir al mínimo el tránsito por estas zonas para evitar la compactación del suelo".

El regidor ha encargado a dos técnicos municipales un informe sobre los daños ocasionados por el fuego en Refoxos, Oleiros, Cortegada y Siador, en el que se advierte claramente de que "no se deben tomar medidas hasta pasado el invierno". La ingeniera de montes y el ingeniero industrial que lo realizaron indican que no se deben cortar árboles que puedan rebrotar y, en la medida de lo posible, demorar la tala de los maderables que no puedan renacer para que protejan el suelo. También se advierte de la conveniencia de no sembrar hasta pasar el invierno, y siempre con semillas de especies silvestres autóctonas o cereales estériles, a poder ser de procedencia local.

Todas las intervenciones han de hacerse con autorización. "Los fuegos ya dejaron una catástrofe en los montes; tenemos que seguir las recomendaciones de expertos para evitar males mayores", concluye.