Los juzgados tramitan 64 rupturas de matrimonios durante el primer semestre

Los juzgados de Lalín y A Estrada, que abarcan los partidos judiciales de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, resolvieron durante el primer semestre del año 64 rupturas matrimoniales, ocho más que durante el mismo periodo de 2016. El Consejo General del Poder Judicial publicó ayer el informe del segundo trimestre del año, en el que se indica que entre abril y junio hubo 28 rupturas: 16 divorcios consensuados entre las partes (6 en los juzgados de Lalín y 10 en los estradenses) y 11 no consensuados (7 y 4, respectivamente). En cuanto a las separaciones, solo se produjo una, no consensuada, en el partido judicial de A Estrada. Estos datos se suman a los del primer trimestre, en el que se constatan 18 divorcios con acuerdo previo entre los afectados (9 en Lalín y otros tantos en a Estrada) y 17 sin pacto previo (11 y 6). De nuevo, también hay solo una separación, sin consenso, en A Estrada. Como es habitual, no se solicitaron nulidades matrimoniales en ninguno de los dos partidos judiciales de la zona. En el caso de la nulidad eclesiástica, debe fallarse por el tribunal correspondiente de la Diócesis, aunque puede apelarse al de la Archidiócesis y en última instancia al de La Rota Española, en Madrid. La decisión de este tribunal canónico tiene que ser homologada por un juez civil.

Durante el primer semestre del año, los juzgados de Lalín y A Estrada también resolvieron modificaciones de las medidas acordadas en las sentencias de separación o divorcio. Fueron, en total, 23: en el segundo trimestre, 1 consensuada y 10 no consensuadas, mientras que en el primer trimestre se constatan 12, todas sin consenso previo. Se contabilizan además 18 expedientes relativos a la custodia de los hijos habidos durante el matrimonio. Esa casi veintena de procesos se dividen entre los 9 del segundo trimestre (cinco con carácter consensuado, todos en Lalín, y cuatro sin consenso previo, repartidos a partes iguales entre Lalín y A Estrada) y otros 9 en el primer trimestre: 2 consensuados en A Estrada y los siete restantes sin consenso, 5 en Lalín y 2 en A Estrada también.