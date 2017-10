Refestexo dos alcaldes cos veciños da quinta provincia

Os emigrantes lalinenses e silledenses en Arxentina e os seus descendentes aproveitaron a presenza dos alcaldes de ambos municipios na súa terra de acollida para celebrar as festividades das Dores e da Saleta. A conmemoración congregou a unhas 400 persoas no Centro Lalín Agolada Silleda e formou parte da axenda oficial que veñen desenvolvendo Rafael Cuíña e Manuel Cuíña no seu periplo pola tamén chamada "quinta provincia". Os rexedores foron agasallados pola colectividade nun acto marcado pola preocupación ante a vaga de incendios que devastou parte de Galicia nos últimos días.

Unha festa conxunta dedicada a Nosa Señora das Dores e a Virxe da Saleta foi o acto máis destacado dos alcaldes de Lalín e Silleda o pasado luns dentro do seu periplo por Arxentina. Rafael Cuíña Aparicio e Manuel Cuíña Fernández viviron en Bos Aires o que para eles foi máis ben un refestexo logo das recentes celebracións orixinais nos seus respectivos municipios. No banquete, que tivo lugar no Centro Lalín Agolada Silleda, tomaron parte uns 400 membros de comunidade emigrante dezá afincada na capital arxentina.

Os dous alcaldes foron agasallados polo colectivo e deixaron as súas sinaturas no libro de honra. No seu discurso, Rafael Cuíña tivo palabras de recoñecemento para Marcial Sánchez -expresidente da entidade, falecido en maio- e expresou o seu orgullo e agradecemento pola acollida recibida por parte dos membros do centro, que "levan a Lalín no corazón" e aos que convidou a visitar a súa terra de orixe. "Viven Lalín como moita xente non o fai no propio Lalín", subliña. Para o rexedor, foi unha xornada "moi emocionante" da que tamén salientou "a enorme honra que é representar aos veciños de Lalín". "Non pararon de preguntarnos pola súa terra, polos incendios, polas súas familias", comenta.

Ricardo Alfonsín

Vintenove anos despois de que Xosé Cuiña Crespo e Raúl Ricardo Alfonsín selaran un irmandamento entre Chascomús e Lalín, os seus fillos, Rafael e Ricardo -deputado-, abrazáronse no centro dezao. "Lembramos aos nosos pais, que eran grandes amigos", sinala o alcalde, que non deixou de visitar a patria chica do finado presidente arxentino. Cuíña apura os últimos contactos no país austral, especialmente coa comunidade lalinense residente, antes de volver mañá a Galicia.

O seu homólogo de Trasdeza remataba o mesmo luns a súa apretada axenda oficial en Bos Aires co multitudinario encontro no Centro Lalín Agolada Silleda en San Isidro. Manuel Cuíña iniciou o seu discurso transmitindo o "sentimento de dor e indignación" polo "desastre" fue supuxo a vaga de lumes e, ao mesmo tempo, "a satisfacción porque, grazas aos veciños e aos corpos de emerxencias e seguridade, conseguíronse evitar males maiores". De feito, nada máis chegar a Silleda, acudirá ao escenario dos incendios que arrasaron na fin de semana preto de 500 hectáreas no municipio. Cuíña reiterou o seu agradecemento "pola grandísima e espléndida acollida" dos directivos dunha entidade que, confesou, "xa sinto como a miña segunda casa", e "por todos os emigrantes da zona e institucións que visitamos ao longo desta semana". Indicou que "foi un pracer" co seu colega lalinense e avanzou algúns dos proxectos municipais en marcha, como a residencia de maiores e centro de día ou o cambio da sede municipal

A expedición silledense, da que tamén formaban parte os concelleiros Klaus Brey e Pilar Peón, visitou o Museo Galego da Emigración, o Centro Galicia, o colexio Santiago Apóstol ou a embaixada de España. Onte partiu cara a Silleda, a onde ten previsto chegar hoxe pola mañá. "Despois desta intensa semana, só podemos dicir grazas, grazas por todo", remarca Cuíña.

Hijos de Silleda en Argentina xurdiu en 1908 e ten entre os seus fundadores ao líder agrarista e escritor Antón Alonso Ríos, nado en Cortegada en 1887. O 25 de agosto de 1982 fusionouse con Hijos del Ayuntamiento de Agolada, Hijos del Partido de Lalín e Unión del Partido de Lalín. Nacía así o Centro Lalín Agolada Silleda, que ten a súa sede na rúa Moreno, moi preto do Congreso Nacional de Arxentina, polo que historicamente foi centro de reunións políticas e gastronómicas.