El gobierno redacta los proyectos para las traídas de Goiás en Cáceme y A Igrexa

El Concello de Lalín aseguró ayer el avance de la redacción de los proyectos para la extensión de la red de abastecimiento de aguas a los lugares de Cáceme y A Igrexa, en la parroquia de Goiás. Sostiene que así se dará cumplimiento "a los firmes compromisos adquiridos en los últimos meses" con los vecinos y "reiterados la semana pasada en la última reunión celebrada en esa parroquia".

Una vez que las iniciativas estén rematadas y se conozca su valoración concreta de costes y los detalles técnicos para su desarrollo, la intención del gobierno municipal es llevarlas a pleno para que su ejecución se concrete "en el menor tiempo posible". De manera paralela se iniciará la redacción de los proyectos de las traídas en otros lugares de la parroquia para ser presentados a los vecinos y que comprueben las distintas iniciativas, inversión y viabilidad, tal y como se anunció la pasada semana. Con respecto a esta reunión el alcalde, Rafael Cuiña, negó que acusase al PP de mentirle a los vecinos de Goiás. Explica que en declaraciones a Radio Lalín indicó que los populares "hacían juego político con la estrategia de pedir infinidad de proyectos cuando son conscientes de que las limitaciones de recursos y personal del Concello impiden que todos se puedan ejecutar". Y añade que en la reunión del pasado martes en Goiás fue "especialmente respetuoso" con el grupo de la oposición "porque incluso había gente próxima a ediles del PP a quien el alcalde respeta y aprecia". Los populares habían pedido las traídas para Casas Novas, Cáceme, Igrexa y A Carretera,

El gobierno no entiende como el PP pone como pretexto lo hablado en el encuentro de Goiás para negar inversiones a la ciudadanía como la reforma de la Praza de Galicia y añade que las necesidades de los vecinos no deben estar marcadas por las disputas políticas. Considera prioritario aprovechar el superávit y no entiende que la posibilidad de inversión se pierda.

El ejecutivo niega que los remanentes y el superávit no se esté negociando con el PP. Alega que una prueba irrefutable de que sí hay acuerdos es la construcción de la rotonda de O Montserrat, la mejora de la rúa Xesteiras o los asfaltados en caminos y vías del rural, "proyectos que en conjunto suponen una inversión superior a un millón de euros fruto del acuerdos entre gobierno y el principal grupo de la oposición". En este sentido, se recuerda al PP que existía un pacto previo para la redacción del proyecto de la Praza de Galicia para su posterior ejecución. Por eso adelanta que su intención es seguir adelante con esta obra tan demandada porque tiene claro que su prioridad son los vecinos y la inversión en su bienestar "y no las pataletas políticas, que no aportan nada a la ciudadanía", concluye.