En alusión a la petición de la Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada y Móvete de que convoque ya al sector del mueble para trabajar por la próxima edición de la Feira do Moble, López aseguró que "estoy a disposición del sector.... Siempre lo estuve". Se abre "cualquier propuesta" que pueda plantearle. Y está dispuesto a convocarlo si bien ahora mismo no lporque "aun queda tiempo" y le urge resolver otros asuntos que no puede dilatar como la Edusi. Pero recalca que "siempre ofrecí mi colaboración" y la ofrecerá para que lo que le pueda ser útil al sector.