Casares dice que las obras de Bermés están sujetas a una comunicación previa y que no hay denuncia

El edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, indica que las obras de la red pública de agua que está realizando la Comunidad de Montes de Bermés está sujeta a una comunicación previa y que no es necesaria una licencia para acometer la actuación. Sostiene que no hay presentada una denuncia como tal, sino que hay una solicitud "para saber si la actuación tiene licencia de obras".

Los trabajos puestos en marcha por la Comunidad de Montes siguen levantando polémica. A pesar de que algunos vecinos creían que había interpuesta una denuncia por no tener licencia, Casares aseguró que esto no es así, que el escrito presentado en el Concello solo es para saber si esta existe o no. También recalca que no es necesaria este permiso para realizar la actuación, pues asegura que con una comunicación previa es suficiente. En este sentido, informa de que otra de los escritos que hay presentando en el concenllo es una solicitud para la exención del pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), una petición realizada porque "se trata de una obra con interés general", reconoce el propio Casares.

El edil socialista insiste en que no es necesaria formalizar un permiso de obra y que con una comunicación previa, si la administración local no contesta después de un cierto periodo, el solicitante puede comenzar con la actuación. En cualquier caso, las obras no corren peligro de ser interrumpidas, puesto que "eso solo ocurriría si alguien denunciara en el Concello que se trata de una actuación ilegal y esto no ha sido así", dice el alcalde en funciones. Después de que hubiera esta queja el ejecutivo enviaría un técnico para revisar si se está cumpliendo con la actuación que en un primer momento se solicitó.

Para corroborar que las obras se han realizado correctamente la administración local las comprobará una vez que estén terminadas. Cabe destacar que la actuación sirve para acercar a un lugar de Bermés la red municipal de agua, servicio que no tienen.