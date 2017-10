El alcalde aboga por reorientar la Fundación para servir al sector del mueble en auge

El alcalde de A Estrada, José López Campos, se reafirmó al mediodía de ayer en la opinión que tiene acerca del sector del mueble de A Estrada, el papel de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada y cuál debe ser el papel de esta en un futuro. Como ya había dicho en exclusiva a través de FARO cuando los malos resultados de la Feira do Moble de Galicia motivaron quejas acerca de cómo estaba planteada y la mala imagen que generaba del sector, el regidor local destacó que "tenemos el privilegio de tener al sector del mueble en el mejor momento de su historia". Es "una fortaleza importante", remarcó, pero para el munícipe tampoco se puede obviar "la debilidad de un recinto ferial con una fundación que debe ser útil a ese sector". Y, agregó el máximo mandatario local, eso no es lo que ocurre hoy.

Por el contrario, la Fundación "no está centrada en ese sector" que genera un enorme volumen de trabajo en el municipio y, por tanto, genera un gran dinamismo económico y de empleo. En lugar de ello, hoy la Fundación está centrada en "una pequeña parte del sector" que se dedica a la fabricación y el comercio de muebles para un público formado por particulares. Ese es precisamente el público al que se dirige la Feira do Moble de Galicia pero a ella no acuden la mayoría de los mueblistas porque, sencillamente, no forman parte de su mercado.

Hoy, el sector local de la madera "se mueve a otro nivel": trabaja para las mayores cadenas de hoteles y las mejores firmas de comercio del mundo.

De este modo se pronunciaba ayer el alcalde acerca del comunicdo conjunto en el que la Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada (AFCM) Móvete planteaban la pasada semana la necesidad de alcanzar un pacto entre todos los grupos políticos por la Feira do Moble para empezar a trabajar desde ya por su próxima edición.