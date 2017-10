La Universidade de Santiago abre en A Estrada un ciclo para mayores de 50 años

El Vicerreitorado de Formación e Innovación Educativa y el Programa Universitario de Maiores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) abrirá mañana martes, 17 de octubre, en A Estrada su IV Ciclo de la USC. Se trata de una iniciativa dirigida a personas mayores de 50 años del entorno de Santiago de Compostela y su zona de influencia que, por diversas causas, no peuden asistir a las sesiones lectivas del programa de formación para mayores que se imparte en dependencias universitarias.

Bajo el título "Camiños de coñecemento e experiencia: comarca de Tabeirós", el ciclo abordará cuestiones relativas a la historia de la cultura de Galicia, al mundo artístico y al cambio climático, ejemplificándolas en distintos puntos de interés de A Estrada y su entorno, bajo la pretensión de democratizar el conocimiento.

Se prevé que la directora del IV Ciclo de la USC, Ester Olveira, asista hoy a la sesión inaugural del ciclo, que tendrá lugar a las 17.00 horas de hoy en el Museo do Moble e da Madeira (MOME). El profesor de la Facultade de Historia de la USC Rubén Castro Redondo será el encargado de impartir este primer seminario, centrado en la historia de la cultura de Galicia aludiendo al patrimonio de la comarca: "A Galicia dos Antergos". Hoy impartirá la parte teórica del seminario. Este continuará mañana con una ruta guiada por uno de los bienes más destacados del patrimonio de la comarca, el emblemático Pazo de Oca.

Se abordarán el concepto, la cronología, la caracterización y los problemas de la cultura castreña, así como los yacimientos más significativos del período castreño gallego y las herramientas y utilidades existentes en la red acerca de los castros del entorno.

El segundo seminario tendrá lugar el martes y el domingo de la próxima semana. El martes 24 de octubre se impartirá de 17.00 a 18.30 horas en el MOME una jornada centrada en el mundo artístico, y más en concreto, el musical. Se trata de hacer ver que la música -presente en la vida cotidiana y en los ámbitos más diversos- es un lenguaje distinto que tiene sus propias normas y que requiere conocimientos específicos para usarlo y dominarlo. Se hará ver también que la música tiene entre sus múltiples funciones la de la educación. Bajo el título "invitacióna un concertó", se abordarán cuestiones como la emoción, la afectividad y la música; la construcción musical y la periodización de la Historia de la Música Clásica en Occidente.

El tercer y último seminario tendrá lugar los días 26 y 30 de octubre. Bajo el título "Como o cambio climático pode cambiar as nosas vidas", incluirá una parte teórica sobre el clima, organismos científicos que trabajan en el cambio climático y un análisis de las posibles repercusiones de este en el sector medioambiental gallego.