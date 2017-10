El calor y el viento condicionan un pésimo comienzo de la temporada de caza

Si el año pasado la temporada de caza menor comenzaba con temperaturas suaves y sin precipitaciones, la jornada de ayer estuvo marcada claramente por el intenso calor y con el mercurio marcando en la comarcas máximas de cerca de 30 grados y una sensación de bochorno que, sumado a las rachas de viento y a la gran cantidad de ceniza procedente de los grandes incendios que asolaban la provincia, echaron por tierra la jornada inaugural de la campaña cinegética. Este escenario marcó la apertura de un día, sin incidencias, con miles de cazadores en los montes de Deza y Tabeirós-Montes. El intenso calor y un terreno seco que arrastra meses sin precipitaciones así como la ceniza en suspensión dificultó a los perros seguir el rastro de las piezas o ni siquiera cogerlo.

En Deza las sociedades coinciden en afirmar que el día no reunía las mínimas condiciones para la práctica de la caza, sobre todo para el conejo. Julio Mariño, presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, indicó que quizá una parte importante de los deportistas regresaron a casa a media mañana, viendo que la jornada no iba a ser no solo provechosa sino un imposible para cazar. Con un monte que amaneció sin la más mínima gota de humedad, extremadamente seco y el viento que se levantó desde bien temprano, los cazadores veían como sus perros eran incapaces de seguir un rastro y solo los que ocasionalmente pudieron levantar alguna pieza, mataron conejos o perdices. Cobrar alguna especie de pluma, aún con las dificultades del día, fue algo más sencillo. Mariño señala que se cobraron perdices en montes de "Pardesoa, Val do Boi y las zonas de Vilatuxe o Doade". "La gente tenía ganas de salir al monte y al final sirvió para poco más que para dar un paseo". En términos semejantes valoró el inicio de la campaña el dirigente de los cazadores trasdezanos. Jesús Caramés. Las condiciones climatológicas fueron un obstáculo insalvable, con la particularidad en Trasdeza del fuego que comenzó el viernes en la zona de Refoxos, Cortegada y Oleiros. "Sí, fue un mal día, no valía para cazar, porque los perros ni trabajan al no dar cogido el rastro.

La situación en Dozón fue muy semejante. José Rodríguez, presidente de la sociedad de caza local, destaca que las condiciones mínimas para la perdiz sí se dieron. Su cuadrilla levantó bandos de más de 20 perdices y mataron una sola. Al mediodía, en una comida de una veintena de cazadores, el tema de conversación fue común: el tiempo. Algunos de los presentes portaban varios conejos. Con todo, y tras realizar sembrados y desbroces, las perspectivas son positivas de cara a la campaña por la gran cantidad de caza que hay en el monte. "El balance para mí es positivo, lo único que este tiempo la verdad es que no vale", concluyó. En los demás cotos de la zona el estreno de la temporada se movió en parámetros muy semejantes. "A las dos horas estaba en casa, no levantamos ni un solo conejo, a ver si el resto de la campaña va mejor con el cambio de tiempo", comentaba un cazador lalinense.

En Tabeirós-Montes, el seguimiento de la primera jornada de caza fue desigual. En el Tecor de A Rocha, prácticamente inexistente. En el de Forcarei, solo a primera hora de la mañana. Y en el de Río Ulla, con muchos cazadores en el monte a primera hora pero con mucho desistimiento a medida que pasaban las horas. Los deportistas apuntan que cada vez hay menos piezas de caza menor. Ni abundan el conejo ni la perdiz ni el faisán. Eso motiva que cada vez haya menos relevo generacional. Los jóvenes prefieren la caza mayor. Incluso hay un par de mujeres que se suman a las batidas al jabalí. Ayer, la cuadrilla de Río Ulla con base en Regatos capturaba entre Barbude y Moreira al undécimo jabalí de la semana. Ya había capturado seis el jueves entre Matalobos y Santo André de Vea en tanto que la cuadrilla de A Parra abatía tres en Arca y A Somoza.