"De trabajar en algo, me gustaría hacerlo en cualquiera de los puentes de la Alta Velocidad repartidos por Galicia"

-¿En qué proyecto conocido le hubiera gustado poder trabajar?

-De trabajar en algo, sí que me gustaría hacerlo en uno de estos grandes puentes, como cualquiera de los de la Alta Velocidad que hay repartidos por Galicia, más que un gran edificio. Otra cosa que me encantaría es que una de esas estructuras llevase un hormigón reciclado en alguna parte, que es como si hubiera puesto mi particular grano de arena.

-¿Qué le parece la obra que se lleva a cabo en Rande con los trabajos de ampliación?

-La verdad es que hace tiempo que no paso por allí, pero tengo trabajando en él a algún compañero que se dedica al control de calidad de las obras de Rande.

-¿Qué planes tiene para el futuro?¿Seguirá con la investigación o se pasará al pie de obra?

-Mi corto plazo se está dedicando ahora a publicar los resultados que hemos alcanzando en revistas científicas de carácter internacional. Creemos que es muy importante el intercambio de conocimientos y de ideas, y que conozcan nuestra investigación a nivel global. En cuanto al futuro, estoy barajando distintas opciones, pero todavía no lo tengo decidido de manera definitiva. Sí tengo claro que no sé si la investigación seguirá siendo a tiempo completo, pero me gustaría que siguiese formando parte de mi vida profesional. No quiero abandonarlo porque es algo que me encanta.

-¿Cabe la posibilidad de que pueda trabajar en el extranjero?

-No lo descarto, pero prefiero ir y venir con frecuencia, la verdad. Hice una estancia durante el doctorado en un centro de investigación de París, que es algo que te hace crecer a nivel personal y profesional muchísimo, pero la calidad de vida que una que tiene aquí no es la misma que tienes cuando trabajas fuera por muy bien que te encuentres. Estoy muy unida a los míos, y por eso si puedo elegir prefiero trabajar cerca de aquí para no perder el contacto ni tampoco esa calidad de vida de la que te hablaba antes.