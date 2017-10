Reflexión y aprendizaje en la tercera jornada del Festival do Outono

El Festival de Outono, que organiza la Coral Polifónica de Lalín, celebra en el día de ayer su tercera jornada. El evento llevó por título "Xornada de reflexión sobre a situación do mundo coral en Galicia". Durante el día se sucedieron diferentes charlas y mesas redondas sobre el estado del mundo coral, con la participación de profesionales de gran categoría de este mundo.

La jornada comenzó a las 10.30 horas con la recepción de todos los participantes. A las 11.00 horas comenzó la primera ponencia "A situación dos coros no entorno educativo" a cargo de José Antonio García Mato y Bea Alonso. A las 12.00 horas fue el turno de Manuel Abraldes y Ramón Bermejo, colaborador en la organización del evento, que versaron sobre "A música galega actual no repertorio coral". A las 13.00 horas fueron Su Garrido y Ugia Pedreira, cantante y compositora de Foz, las que dieron una charla "O coro como elemento de integración social". Después de la comida, la organización programó tres charlas más: "Un proxecto de referencia en Galicia: Proxecto Vocal A Vila, de Ponteareas" (16.00 horas), "Importancia da figura do director nun proxecto coral" (17.00 horas) con Julio Domínguez y Fernando Briones, y "Novos horizontes para a aprendizaxe da técnica vocal" (18.00 horas), a cargo de Robert Sussuma. Ésta última la impartió un impotante profesional vocal que aprovechaba su estancia en Galicia para formar parte de esta edición del Festival do Outono. Tras las conclusiones, a las 20.00 horas, se realizó "Unha viaxe coral pola poesía, tradicións e interculturalidade" bajo la batuta de Julio Domínguez, en lo que pretendía ser una reunión del coro.

La próxima cita del Festival de Outono será hoy, también en el Salón Teatro, con la actuación del Coro Aleceia de Teo, a las 19.00 horas. Las jornadas continuarán el día 22, de 10.00 a 14.00 horas, con el curso de técnica vocal de Begoña Lorenzo, y la actuación, a las 19.00 horas, de la Coral de Lalín y el Coro Luis Areán, que pondrán el broche de oro musical al festival.