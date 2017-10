Lalín, Silleda y Agolada siguen su lucha contra el fuego durante la noche

La comarca de Deza sigue en vilo por la ola de incedios que asola Galicia. Actualmente hay varios focos activos por la zona. Los principales se encuentran en la parroquia lalinense de Gresande y en la silledense de Siador. También en Berredo, Agolada se ha detectado un fuego que está poniendo en alerta a los vecinos.

En Lalín, efectivos de los servicios de extinción están actualmente sofocando un incendio que se inició a últimas horas del domingo en Gresande. El alcalde en funciones, Nicolás González Casares, se encuentra en el lugar y ha informado por las redes sociales que no se circule por las carreteras de Ramil y Gresande. Según explica, no hay riesgo ahora mismo para las casas, pero indica que es un fuego de gran envergadura. Además dice que los vecinos de las parroquias cercanas no abran las ventanas ante la cantidad de humo que hay en el ambiente. Un humo que se ha hecho notar en el casco urbano de Lalín y Silleda. Cabe señalar que los jugadores y entrenadores del C.D. Lalín acaban de ponerse al servicio de los vecinos -según indiquen las autoridades- para ayudar en lo necesario a las personas afectadas por los incendios.

La situación en Siador, Silleda, es preocupante, los últimos datos de la Xunta decían que había más de 70 hectáreas quemadas, pero sin duda el fuego avanza sin piedad. Pasadas la media noche el fuego amenazaba los lugares de A Cubela, Xubín, Framiñán, en Cortegada y los de A Barcia, Barro y Sestelo en Siador. Ardía la cima del monte Penido, repleta de antenas de telefonía y de televisión, además las granjas de aves y cerdos corrían peligro. Por el momento no se sabe si el fuego del viernes en el monte Chamor se reactivó o si alguien prendió otro nuevo. Actualmente el Concello de Silleda ha decidido abrir sus puertas para todos los vecinos que han sido desalojados de sus viviendas por el peligro de las llamas. El Consistorio estará abierto para aquel que quiera durante toda la noche, además la administración local abonará a todos aquellos desalojados los gastos del hotel. En este sentido, el principal lugar afectado son las casas más cercanas a la Saleta de Siador, según informan desde el propio Concello.

Por su parte, en Agolada, también se inició un fuego a última hora del domingo. Vecinos del lugar indican que comenzó pasadas las 23.00 horas. Actualmente el incendio se ubica en la carretera de Agolada a Melide. Dos motobombas de la brigada municipal están combatiendo el fuego que se están acercando a las casas y que es de gran tamaño. Miembros de la Guardia Civil de tráfico controlan el tráfico mientras actúan los servicios de emergencia. En el lugar se personó el alcalde de Agolada, Ramiro Varela.

Estos son los incendios confirmados en la comarca de Deza por el momento. Está convocada una manifestación en Lalín a las 20.00 horas en frente de la estatua de Loriga, junto la Praza da Torre, bajo el nombre de "Lume, nunca máis. O noso monte importa".