Richi Vázquez e Isabel Sáez, los líderes

Una vez disputados el V Cross Río Liñares, la III 5K Festa do Salmón y la Nocturna A Estrada, las clasificaciones individuales masculina y femenina del circuito de carreras populares Corre A Estrada corre están encabezadas por Ricardo Vázquez, de Atletas do Deza y vencedor de la edición del año pasado, y de Isabel Sáez Batallán, del Familia Rosa-runners, también ganadora en 2016. Ambos parten como favoritos a repetir victoria en el circuito, aunque todo se decidirá en este memorial. El podio masculino lo completan por ahora José Canda Louzao, de Pandilla de Vagos, en la segunda posición, por delante de José Lojo, del San Miguel de Marín. En el femenino la segunda plaza provisional es para Iria Campos Trabazo, del Atletas do Deza, seguida por Natalia Seoane Otero, del equipo Atletismo A Estrada.

En cuanto a la competición por equipos y por familias, todo está ya decidido salvo que algún participante no se presente. El liderato por equipos es para Atletas do Deza, con un total de 70 puntos La segunda posición la ocupa el conjunto de Pandilla de Vagos, que suman 170 puntos. La tercera es para el Atletismo A Estrada I, que tiene 172 puntos. La tabla la completan el Atletismo A Estrada II, en cuarta posición, y en quinto puesto aparece el San Paio Team Proyect.

Por familias, Rosa-runners manda con 31,6 puntos en su casillero. En la segunda plaza provisional aparecen F Sweet Victory, con un total de 47,50 puntos. La familia Carracedo Flores ocupa la tercera posición, siempre dentro de las categoría por equipos, con 48,67 puntos conseguidos por el momento.