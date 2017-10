El reestreno a caballo del Camiño dos Arrieiros precede a los 500 peregrinos que traerá 2018

El reestreno a caballo realizado esta semana por los participantes en la Peregrinación Cabalar organizada por el Concello da Estrada y la Rapa das Bestas en colaboración con Codeeda Viva del denominado Camiño Xacobeo da Geira e dos Arrieiros -según se esté en Portugal o en Galicia- anticipa el previsible incremento de peregrinos que traerá el próximo año 2018. Para entonces, según detalló ayer Carlos da Barreira de Codeseda Viva, se prevé que recorran este trazado de Braga a Santiago de Compostela medio millar de peregrinos.

Es un incremento sustancial respecto de los 70 que han recorrido el tramo desde mayo hasta la actualidad. Ayer mismo salían de Braga tres peregrinos más, en bicicleta.

Da Barreira desveló estos datos en la Praza do Concello, en la recepción oficial que el alcalde en funciones, Juan Constenla, ofreció a los peregrinos ecuestres que desde el martes cabalgan desde Portela de Homen (en Portugal) en dirección a Compostela para difundir el Camiño dos Arrieiros en busca de su reconocimiento como itinerario cultural preferente (paso previo a la homologación oficial de Camiño Xacobeo que pretende). Constenla valoró la iniciativa llevada a cabo esta semana por los caballeros que a primera hora de la tarde de ayer recorrieron céntricas calles de A Estrada escoltados por un coche de la Policía Local en dirección a la Praza do Concello donde tuvo lugar la recepción.

La decena de caballos y sus caballeros -entre ellos los niños Xoel Pereiras, hijo de Vicente Pereiras (el experimentado líder de la ruta), y el cuntiense Hugo Campos- llegaban acompañado de un perro llamado Swing, que demostró su nobleza recorriendo todo el trazado a pie, acompañando así a caballos y jinetes. Ayer en A Estrada recibió un pisotón, que se barajaba que pudiese privarle de completar su hazaña.

En la recepción oficial, Vicente Pereiras le entregó a Juan Constenla una gualdrapa utilizada en el Camino que llevaba bordados los emblemas del Concello, de la Rapa, de Codeseda Viva y del Xacobeo. Previamente, a media mañana, los peregrinos ya le habían regalado otra a los vecinos de Sabucedo, que les agasajaron con unos pinchos a base de productos típicamente estradenses (Sidra de Ribela, embutidos de Monte Cabalar y una tortilla) en el albergue de Sabucedo. Esta parada obedeció a la intención de la Rapa de desestacionalizar el tirón turístico de Sabucedo, estableciendo su albergue como un punto de descanso de referencia para los peregrinos del Camiño dos Arrieiros.

Al final de este se encuentran la Praza do Obradoiro y la catedral de Santiago de Compostela, que los peregrinos visitarán a primera hora de mañana de hoy. Proyectan entrar en Santiago a las 8.00 ya que a partir de las 9.00 no se permiten caballos en la Praza do Obradoiro. Entonces cerrarán una experiencia inolvidable, marcada por el cariño que recibieron en innumerables puntos del trazado como Soutelo, a cuyos vecinos y Asociación de Comerciantes e Empresarios agradecen su inestimable colaboración.