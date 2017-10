El PP advierte al gobierno que el plan de saneamiento de Zobra ni fue adjudicado tras siete meses

El Partido Popular de Lalín cuestiona la estrategia del grupo de gobierno de hacer públicos proyectos en reiteradas ocasiones sin que éstos ni siquiera comiencen a materializarse. Lamenta el "bucle" del cuatripartito por volver a anunciar esta semana el "repetidísimo proyecto de depuración de lugares de la parroquia de Zobra" y que desde que "lo dio a bombo y platillo el 4 de abril de 2017 ya apareció en varias ocasiones sin que se diese un solo paso real en la materialización del mismo".

A juicio de los populares la alternativa de anunciar proyectos "repetidos" podría indicar que "o gripó la máquina de hacer humo del gobierno o se le acabaron las ideas y no les queda más remedio que repetir lo que ya dijeron muchas veces, pero más cargado de bombo", sentencia. En relación al proyecto para dotar de alcantarillado a lugares de la parroquia de Zobra, el partido liderado por José Crespo sostiene que lo que debería explicar el ejecutivo es por qué una obra anunciada el 4 de abril pasado dentro del Plan Concellos todavía ni comenzó a materializarse ni siquiera fue licitada. O también podría, añade, comunicar que ese proyecto estuvo paralizado durante un tiempo por la "escasa capacidad negociadora del gobierno con los vecinos" a la hora de la consecución de los terrenos necesarios para el paso de las canalizaciones, algo que habría obligado a acometer una modificación del proyecto original. "Estas sí que son las novedades que hubo en un proyecto que en siete meses vendieron en varias ocasiones, pero sin registrar ningún avance". Para el partido de la oposición lalinense así se entiende que porque al gobierno local no le dio tiempo el pasado ejercicio a contratar y ejecutar una obras que fueron aprobadas a principios de septiembre y no acometidas hasta el mes de diciembre. "En el caso del saneamiento de Zobra, no le llegaron ni siete meses para poder adjudicarla", remarcan los populares en su crítica al cuatripartito lalinense.

Arrogarse actuaciones

El PP conmina al ejecutivo municipal a actuar con un poco más de criterio y que no pretenda "toma por parvos" a los vecinos cuando toma la decisión de realizar cientos de anuncios de obras, que la mayor parte son repetidos, o adjudicándose la paternidad de otras. En este sentido manifiesta que muchas de los trabajos de dotación de aglomerado en las pistas entrarían en este cupo, al indicar que "lo único que tuvieron que ver fue en la parte administrativa, pero escasamente en la parte política", concluyen los populares.

La reacción del PP llega un día después de que el gobierno volviese a anunciar el proyecto para comenzar el saneamiento en tres lugares de la parroquia de Zobra, un proyecto al que se destina una inversión de 165.000 euros.