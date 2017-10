Ecos y Semana Verde abordarán la próxima semana sus diferencias por la celebración del Flash Market

El evento Flash Market Galicia en la Semana Verde arrancó ayer con polémica. El presidente de la Asociación e Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS), Alberto López Iglesias, mostró su malestar al considerar que esta iniciativa perjudicaba al comercio local. López Iglesias explica que la próxima semana hablará con el presidente de la Fundación Semana Verde, Ricardo Durán "para tratar este tema".

Aún así el presidente del colectivo trasdezano mantiene sus afirmaciones al considerar que los precios que les propusieron desde la organización "eran prohibitivos". A pesar que desde Semana Verde aseguraron que exigieron a los impulsores del evento que el comercio local de Silleda tuviese "un trato preferente", López Iglesias asegura que esto no ha sido para nada así, empezando por que no fueron los primeros en ser avisados de la iniciativa. Según reconoce el presidente de ECOS, tanto él como más socios de la asociación conocieron la llegada de esta iniciativa "gracias al Facebook", por esa misma razón decidió acudir al Concello para saber en que iba a consistir esta feria. Sin más dilación, Ricardo Durán se puso en contacto con López Iglesia para informarle de que los organizadores del evento iban a ponerse en contacto con ECOS para ofrecerle ventajas a la hora de alquilar algún stand. Finalmente fue el presidente de la asociación de comerciantes el que tuvo que llamar a la organización para saber de esas ventajas. Una vez que conocieron las condiciones, decidieron no formar parte.

No entiende la sorpresa por parte de la Fundación Semana Verde por el malestar del comercio local, ya que entiende que una vez que conocieron los precios -que rondan los 600 euros más IVA por un stand de 6 metros cuadrados-, "no teníamos que avisar de nada a la Semana Verde, ellos solo alquilan el recinto". Una vez más critica que "éste era un proyecto para que los comercios de Galicia hicieran outlet, tenía llevarse a cabo, pero con el comercio local involucrado", afirma.