Cerdedo-Cotobade mejora el abastecimiento en Castro y amplía con 60.000 euros la Casa do Pobo de Augasantas

Obras de ampliación de la Casa do Pobo de Aguasantas.

El Concello de Cerdedo-Cotobade está acometiendo trabajos de mejora del abastecimiento de las viviendas de Castro do Medio, en la parroquia cerdedense de Castro do Medio. Promovida por el gobierno local de Cerdedo-Cotobade, la actuación consiste en renovar y reparar arquetas existentes y en construir algunas nuevas. Asimismo, el Concello impulsa la ampliación de la Casa do Pobo de Augasantas con una inversión de casi 60.000 euros.