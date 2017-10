Semana Verde asegura que pidió a Flash Market un "trato preferente" para ECOS

La Fundación Semana Verde mostró su sorpresa ante el malestar de la Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS), por la llegada hoy de la iniciativa Flash Market Galicia, que traerá a Trasdeza un mercado con más de una treintena marcas textiles así como más de 200.000 artículos. Desde Semana Verde aseguran que "como alquiladores del recinto, una de las condiciones que pedimos a los organizadores de Flash Market Galicia era que informaran los primeros a empresarios de ECOS y que se le diera un trato preferente". Por esa misma razón, dicen estar sorprendidos, además de que "de este malestar tengamos que enterarnos a través de la prensa".

El presidente del colectivo ECOS, Alberto López Iglesias, mostró su indignación con la celebración de este evento. Sin embargo, la Fundación Semana Verde no comprende por qué la asociación "con la que mantenemos un trato directo", arguye, no expuso con anterioridad el problema. Aún así, la Fundación de la que es gerente Ricardo Durán, sostiene que "los negocios de Silleda fueron los primeros con los que hablaron ofreciéndoles bastantes ventajas con respecto al resto de empresas". Algo que no coincide con lo que López Iglesias manifestó en su tribuna libre al indicar que les ofertaron "unos presupuestos por stand imposibles". Con el fin de acercar posturas, y basándose en el continuo trato que tienen ambos colectivos, Ricardo Durán hablará con los directivos de ECOS para conocer de primera mano lo ocurrido, puesto que tal y como explican desde la Fundación Semana Verde, esta es la primera vez que los negocios de Silleda muestran su quejas por algún tipo de actividad que se realiza en el recinto. Algo aislado puesto que "las iniciativas que se procuran poner en marcha en el recinto la Feira Internacional de Galicia Semana Verde siempre se intenta hacer partícipe al comercio local, así como beneficiarlo".

Aparte de que la Fundación exigiera a los organizadores que diera un trato preferente a ECOS, Semana Verde reconoce que "nosotros solo alquilamos el recinto y no podemos imponer nada". Asimismo, recuerda que esta iniciativa supone para la Fundación "cumplir con el plan de viabilidad dotando el recinto de actividades, tanto sean propias como ajenas". Además, explican que, en este sentido, el evento Flash Market Galicia cumplió con todos los requisitos y recuerdan que "es una actividad que traerá miles de visitantes a Silleda".

Cabe destacar que la idea que se pone en marcha hoy en el recinto ferial de Silleda se gestó ya en el siglo XIX en Canadá y Estados Unidos. El Flash Market o las tiendas pop up son tiendas que abren por muy corto espacio de tiempo en un sitio diferente a la sede física de la marca, con la intención de llegar a nuevos mercados y buscar nuevas salidas a la mercancía en tiempos de crisis.

El visitante podrá comprar desde moda, artículos de deporte, complementos, gafa de sol, perfumería, hogar, entre otras secciones. Un evento que reunirá más de una treintena de marcas tales como Ralph Lauren, Fred Perry, Geographical Norway, Okley, Levi's, Bikkemberg, Benneton, Skunkfunk, Napapijri, Calvin Klein o Armani.

La entrada para acceder a este recinto cuesta dos euros, aunque los menores de 12 años podrán acceder gratis. Una vez que se paga el tíquet, éste permite entrar y salir varias veces del recinto a lo largo de la jornada. El horario de apertura es de 10.00 a 22.00 horas y el evento, que organiza una empresa externa a la Semana Verde, se vende como "un plan de fin de semana pensado para toda la familia", ya que dentro de los pabellones se habilitaron zonas para poder comer y de paso descubrir la gastronomía de la comarca o algunos de los platos más conocidos de restaurantes dezanos o del resto de Galicia.