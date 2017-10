El PP exige el informe de Iguadalde por las palabras de Casares en el caso de Hermida

Los populares lalinenses denuncian un nuevo incumplimiento del gobierno local en la entrega de informes y documentación, al no disponer actualmente, 13 días después de estar obligado a ello, el informe del departamento de Igualdade sobre las declaraciones realizadas por el teniente de alcalde, Nicolás González Casares, en relación al caso que acabó con la dimisión del exedil José Manuel Hermida, así como la idoneidad o no de que Casares acompañase a su compañero de ejecutivo al juzgado cuando fue a declarar.

El PP recuerda que el pasado 29 de agosto siete concejales de su grupo municipal solicitaron un informe en el que un técnico de Igualdade razonase las declaraciones de González Casares y que dicho documento informase sobre la conveniencia o no de haber acompañado a Hermida a sede judicial por un asunto privado y un tema tan sensible como la denuncia de una extrabajadora del edil dimitido. Al requerimiento, señala el PP, el gobierno contestó con un decreto de la Alcaldía con fecha 4 de septiembre, emplazando al grupo de la oposición a consultar dicho informe el 29 del mes pasado. Personado uno de los ediles para verlo, el personal de secretaría argumentó que "no tenían constancia de la existencia de dicho informe y que se preguntase por el mismo al grupo de gobierno". Una vez que el ejecutivo fue consultado por esta cuestión, el pasado día 2 del presente mes, González Casares indicó que efectivamente no existía debido a que uno de los técnicos estaba de baja y entender que era ese trabajador el que debía elaborarlo. Los populares señalan que es Casares el que habitualmente se encarga de temas administrativos en el concello y remarcan que el informe es obligatorio que se haga, además de dar traslado del mismo a los solicitantes. A 11 de octubre, superado de nuevo ese nuevo plazo marcado, el PP sigue sin saber nada de dicho informe, que pese a ser obligatorio elaborar y entrega en este caso a este partido político, no se ha hecho. A la vista de los acontecimientos, los populares anuncian que solicitarán una vez más la entrega de documentación pese a que la norma ya establece que el gobierno municipal está obligado a ello.

En otro orden de cosas, el Partido Popular detecta una clara falta de lealtad del ejecutivo en cuestiones que tienen que ver con la entrega de informes solicitados por su grupo municipal y que está en su derecho a pedir y a que le sean aportados al contra con el aval de más de un tercio de la corporación. Menciona un caso, de comienzos de agosto, en el que el ejecutivo habría hecho público un informe pedido por su grupo antes de hacerle entrega del mismo a la parte interesada. En este caso, añade, con la particularidad de que el cuatripartito habría pedido un contrainforme ad-hoc y el PP no recibió un documento con el que podría defenderse de sus mentiras". Por último lamenta el retraso en la entrega de documentación como la copia de la auditoría de Espina y Delfín sobre el estado de los saneamientos y depuradoras. El PP tendrá acceso al mismo el 24 de noviembre pese a que la edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, habría dicho que estaba listo. Otro mes también deberá aguardar por el proyecto de obra y licencia de la traída de aguas que se está realizando en Bermés, en este caso hasta el 9 de noviembre.