Un libro recopilará las mejores imágenes de Ariadna Silva Fernández sobre la Rapa

La fotógrafa estradense Ariadna Silva Fernández presentará en las próximas semanas un libro en el que se recopilan las mejores fotografías que ha realizado a lo largo de las últimas tres ediciones de la Rapa das Bestas de Sabucedo. La iniciativa parte de Banco Editorial, una joven editorial de A Coruña que propuso a la estradense un trabajo conjunto. El resultado de esa colaboración es "Os fillos do vento", una recopilación de 65 fotos en un cuidado tomo de edición limitada. En concreto solo se pondrá a la venta 50 unidades, de las cuales 26 ya están reservadas antes de su presentación.

Ariadna explicó que la idea de crear este libro sobre la histórica celebración de Sabucedo surgió "por casualidad". "Banco Editorial está formada por varios chicos que me propusieron realizar un proyecto juntos. Inicialmente se pensó en otra idea pero no la pudimos hacer, así que les propuse llevar a cabo este libro y aceptaron encantados", afirmó la fotógrafa estradense, quien destacó el buen entendimiento desde el inicio del proyecto. "Ellos están empezando pero buscaron hacer un tipo de edición limitada, muy cuidada en los detalles. Está cosido por ejemplo con pelo de caballo. Es un libro hecho con mucho cariño. La verdad es que mi entendimiento con ellos fue total", añadió.

El resultado de este trabajo en común es una recopilación de 65 de las fotografías seleccionadas de las últimas tres ediciones de la rapa das Bestas, aunque las más abundantes son las de la edición de este año. "Fotos de la Rapa hay muchas pero la gente que las vio considera que es algo diferente. me encanta que me digan eso porque personalmente creo que no son las típicas fotos de Sabucedo", manifestó. Estas imágenes se dividen en el libro en dos series. En la primera de ellas se recopilan las imágenes sacadas en el monte, con la recogida y bajada de las Bestas. En una segunda serie cobran protagonismo los aloitadores y el curro, incluyendo la serie de retratos que realizó de los propios aloitadores durante la Rapa das Bestas.

Una de las partes más llamativas de este libro es la creación de un espacio sonoro. Para ello, las imágenes irán acompañadas de una música interpretada por Manuel García. Esta canción se mezcla también con grabaciones del sonido que envuelve la Rapa das Bestas, grabadas por Ariadna durante la propia fiesta.

La fotógrafa estradense reconoció que el libro todavía no está listo del todo, ya que faltan pequeños detalles que cerrar. Sin embargo, una primera maqueta ya fue presentada en el festival fotográfico de A Coruña FFoco. La intención es presentar el trabajo en el marco del evento bautizado como MUSA que la asociación Rapa das Bestas organizará el próximo día 28 de octubre. Este evento incluirá de nuevo muiñada, magosto y diferentes actividades relacionadas con el Samaín.