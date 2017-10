Lalín estira sus fiestas a octubre

Lalín acogió un sexto día de As Dores con una verbena organizada por la comisión de fiestas después de reunir las aportaciones sobrantes de los festejos patronales. Las orquestas Ache y La Década Prodigiosa animaron la verbena que contó con gran afluencia. Además entregaron el premio a la ganadora de escaparate valorado en 25.000 euros.

Después de unos meses de intenso trabajo la Comisión de Fiestas de As Dores 2017 puede dar por terminado su labor después de entregar ayer su famoso escaparate valorado en 25.000 euros y celebrar una verbena con dos orquestas financiadas con las aportaciones sobrantes de los festejos patronales.

Los organizadores de los festejos entregó ayer el premio a la ganadora del escaparate valorado en 25.000 euros, Marta Blanco Marbán, que donará una parte de éste a la asociación O Mencer de Lalín, después de valorar varias posibilidades, según explican desde la organización de los festejos. La ganadora venderá la moto y la bicicleta para donar ese importe a O Mencer. Para la entrega del premio la Comisión de Fiestas organizó una verbena con las orquestas Aché y la Década Prodigiosa contratadas con las aportaciones sobrantes de los festejos patronales. Una gran cantidad de gente acudió a la Plaza da Igrexa para vivir un segundo plato de la Festa de As Dores. A pesar de la gran afluencia, los organizadores también tuvieron críticas por no haber utilizado ese dinero en los días propios de las fiestas o por no haber contratado a alguna agrupación musical de la zona.

Por su parte, la Comisión de Fiestas explicó que muchos fueron los que decidieron aportar durante la celebración de las fiestas, o incluso después, de ahí que se reuniera este montante sobrante. En este sentido, la secretaria del colectivo Silvia Gómez, explica que aún queda por hacer las cuentas para saber en cuanto salió en total las fiestas pero sostiene que "superaron los 100.000 euros". Asimismo, una vez que den a conocer la cuantía de los festejos, dejarán firmemente la comisión, algo que ya han trasladado al Concello de Lalín. Gómez considera que debe ser la propia administración local la que se debe hacer cargo de los festejos y pide a los vecinos que en próximas ediciones las aportaciones se den lo antes posible "para poder planificar mejor". Para finalizar dio las gracias a todos los vecinos por el apoyo, así como a negocios, miembros de protección civil y Concello por su colaboración.