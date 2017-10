La I Peregrinación Cabalar del Camiño dos Arrieiros repone fuerzas en el albergue de Sabucedo y en A Estrada

Los participantes en la I Peregrinación Cabalar por el Camiño dos Arrieiros pusieron hoy su particular granito de arena a la desestacionalización del tirón turístico de Sabucedo más allá del primer fin de semana de julio, en el que miles de personas llenan la parroquia para disfrutar de la ancestral lucha entre el hombre y la bestia que se vive sobre la arena del curro, en la tradicional Rapa das Bestas. Y es que la decena de jinetes -parte de ellos muy vinculados a Sabucedo- quisieron predicar con el ejemplo.

Son los primeros peregrinos ecuestres que recibe el reestrenado Camiño dos Arrieiros, que iniciaron el martes en Portela de Homen (Portugal) y, tras cruzar toda la zona de O Ribeiro y alcanzar en la noche del jueves la comarca de Tabeirós-Terra de Montes entrando en la localidad forcaricense de Soutelo de Montes (le están muy agradecidos a la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Soutelo y a los vecinos del pueblo por su hospitalidad), retomaron el camino a primera hora de la mañana y, al entrar en A Estrada por Sabucedo, quisieron reponer fuerzas en el albergue de la parroquia, fotografiándose junto a su emblemático curro. Asimismo, le hicieron entrega de una gualdrapa bordada con los emblemas del Concello de A Estrada, Rapa das Bestas, Codeseda Viva y el Xacobeo a los vecinos de Sabucedo, que les esperaban con un cartel de bienvenida y les tenían preparado un suculento tentempié a base de Sidra de Ribela, embutidos de Monte Cabalar y pinchos de tortilla.

Luego, los peregrinos -entre los que hay niños y un perro llamado Swing, que vino a pie desde Portugal- se dirigieron a A Portela, de donde son el guía de la ruta y su hijo Xoel, también participante en la peregrinación. Las vecinas del lugar les esperaban con una pancarta, café y pasteles. Luego, continuaron su camino, inmortalizando el momento junto a la emblemática Cruz de A Grela. A la una del mediodía alcanzaban la iglesia de Codeseda y se dirigían a A Estrada, cruzando Nigoi, Tabeirós y Guimarei. Ya en la villa estradense, disfrutaron de una opípara comida en el restaurante Samaná y luego, antes de reemprender su camino, se dieron cita en la recepción oficial que les brindó el Concello, representado por el alcalde en funciones Juan Constenla. A él le entregaron otra gualdrapa como la que ya habían entregado en Sabucedo. Al filo de las 17.30 horas salían de la Praza do Concello por Serafín Pazo en dirección a Toedo, Baloira, Santa Cristina de Vea, San Xurxo de Vea y Couso para adentrarse en Teo por Pontevea. Proyectan pernoctar hoy en Cacheiras y madrugar para entrar en Santiago a las ocho de la mañana dado que, al llevar caballos, no les permitirán estar en la Praza do Obradoiro más allá de las nueve.