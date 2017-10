Silleda suspende la retirada de cartón por una avería del camión

El servicio de recogida de papel y cartón a domicilio que ofrece de forma gratuita el Concello de Silleda a comercios y empresas no se realizará mañana viernes debido a una avería en el vehículo que se encarga de dicha retirada. El incidente obligó, así, a reordenar el calendario habitual, de modo que ayer se vaciaron los contenedores azules que no pudieron atenderse antes, y se decidió aplazar el recorrido de mañana. No obstante el próximo viernes, día 20, el servicio de recogida puerta a puerta volverá a ofrecerse con normalidad, a la vez que se vacían también los contenedores específicos para papel y cartón. Desde la Concellería de Medio Ambiente se piden disculpas a lo usuarios del servicio.