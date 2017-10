Las ofertas para las máquinas del gimnasio se abren con la intención de que ya se puedan usar este año

La mesa de contratación abrió ayer las ofertas presentadas por cinco empresas interesadas en suministrar las máquinas que el Concello pretende adquirir para equipar el nuevo gimnasio de la piscina climatizada, tal y como acordó con la Xunta cuando esta se comprometió a mejorar las instalaciones al objeto de que estas pudieran seguir abiertas.

El alcalde de A Estrada, José López Campos, indicó que las obras de la Xunta están "prácticamente efectuadas". Espera que el material del gimnasio pueda estar disponible en noviembre o diciembre.

En cuanto a las contrataciones del Concello, vio una "metedura de pata" de la edil de Móvete que quisiera estar también en la adjudicación de contratos menores como el de la Praza da Música. "Entiendo que le gustaría estar en todo. Y la vamos a invitar a todas las mesas de contratación. A la que la invitamos este miércoles ya llamó para decir que no iría". Pero "en obras menores y negociados sin publicidad no hay msa de contratación, que no pretenda crear un órgano que no existe. Abre la secretaria y estoy yo, como alcalde", indicó.