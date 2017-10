El IES Laxeiro se acerca a los mayores con Erasmus+

Un instante de una de las actividades en la Residencia de Nosa Señora de As Dores.

La Residencia de Nosa Señora de As Dores de Lalín acogió ayer un encuentro con estudiantes del IES Laxeiro, que está llevando a cabo una iniciativa a nivel europeo. El centro fue seleccionado para desarrollar un proyecto de aprendizaje y movilidad Erasmus+ para el personal docente y alumnos del centro.

El proyecto, titulado Tunnel of time, cuenta con financiación de la Comisión europea y fue escogido después de un complejo proceso de evaluación parte de la agencia nacional finlandesa, país que actúa como coordinador. La iniciativa cuenta con la participación y estudiantes de los centros Jynkänlahden Koulu (Kuopio, Finlandia), Collège Marthe Dupeyron (Langogne, Francia), Marmara Ortaokulu (Tekirda?, Turquía) y IES Laxeiro (Lalín, España).

Tunnel of Time nace con la idea de impulsar la adquisición de habilidades así como favorecer la interculturalidad y la inclusión social. Para eso, los alumnos del IES Laxeiro contarán con la colaboración e los residentes y personal de la residencia As Dores, y del profesorado y de los alumnos de Educación Infantil do CEIP M. Rivero.