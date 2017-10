El gobierno expone a vecinos de Goiás el proyecto para extender la traída de aguas a la parroquia

El alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, mantuvo anteayer por la noche una reunión en el centro social de Goiás con los vecinos para explicar el trabajo que está realizando el Concello para extender la red de abastecimiento de agua a la zona. Acompañado del teniente de alcalde, Nicolás González Casares, y del edil de Obras, Miguel Medela, el mandatario agradeció la "respuesta masiva" de personas a un encuentro que comparó con el celebrado días atrás por el PP matizando que en el del gobierno participó "el triple" de vecinos. Señaló que la administración municipal lleva meses trabajando en esta iniciativa para atender las peticiones de los residentes, aunque puntualizó que no se trata de una tarea sencilla "por las limitaciones del personal del Concello". En todo caso el regidor adoptó el compromiso de redactar todos los proyectos y presentarlos a los vecinos, además de avanzar que el del lugar de Cáceme ya está siendo elaborado. Una vez estuviesen finalizados los informes técnicos serían dados a conocer para que los interesados comprobasen las alternativas técnicas y los costes que conllevarían.

Por otro lado, Cuiña citó que el ayuntamiento está realizando un trabajo constante para dar respuesta a las necesidades de otros puntos del municipio como en Zobra, Cadrón o Ateán y que pese a este esfuerzo "tenemos los técnicos que tenemos". Al alcalde le resulta frustrante que no se pueda disponer de todos los recursos necesarios "y desde luego no tienes dinero para asumir las enormes cuantías que se necesitan para los saneamientos". Dijo que el PP "trata de engañar políticamente a la gente" y juega con sus necesidades al adoptar la estrategia de pedir alcantarillados y traídas independientemente de "que sepan que se pueden hacer o no". Cuiña dijo respetar las reuniones de otras formaciones políticas y comparó la respuesta vecinal a ellas con las de su gobierno.