Cálida acogida vecinal a la I Peregrinación Cabalar de A Estrada por el Camiño dos Arrieiros

Los participantes en la I Peregrinación Cabalar por el Camiño dos Arrieiros -organizada por el Concello de A Estrada y la Asociación Rapa das Bestas contando con la colaboración de Codeseda Viva para recuperar el viejo Camiño luso a Santiago por el interior- no pudieron evitar hoy emocionarse por la cálida acogida que le brindaron los vecinos de los pueblos por los que pasaron entre Berán (Leiro) y Soutelo de Montes (Forcarei). En la que fue la tercera jornada del trazado -con la que rebasan el ecuador de su aventura- salieron de Leiro y, tras cruzar los municipios ourensanos de Boborás y Beariz para completar un trazado de 40 kilómetros, se adentraron al fin en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes para pernoctar hoy en la localidad forcaricense de Soutelo de Montes.

Niños y mayores soutelanos les brindaron un cálido recibimiento. No les importó en absoluto que hubiese oscurecido cuando los caballeros de la I Peregrinación Cabalar por el también denominado Camiño da Geira Romana e dos Arrieiros hicieron su aparición en las calles de Soutelo. Muchos quisieron inmortalizar tan emocionante momento, para la que la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Soutelo (ACES) llevaba días trabajando. No solo limpió y marcó un tramo del camino sino que, además, habló con vecinos que se mostraron dispuestos a ceder establos para que pernoctasen los caballos.

Los peregrinos llegaban cansados pero felices. No en vano pudieron constatar el compromiso de los vecinos de las zonas por las que han pasado con la recuperación de esta antigua ruta jacobea para la que A Estrada -integrada ahora en la Asociación camino Miñoto-Ribeiro e dos Arrieiros- pide la catalogación de itinerario cultural preferente. En zonas de Boborás como Feás o Pazos de Arenteiro les estaban esperando y les recibieron con aplausos y mucho agradecimiento. Los vecinos acudían a su encuentro con tazas de vino ribeiro y tentempiés. Les decían que les encanta la idea de que se recupere este viejo trazado y que desean que muy pronto se marque el Camino y se logre su homologación como ruta jacobea. Los caballeros -que degustaron en el único bar de Feás un "cocido riquísimo", filloas y un delicioso bizcocho- se llevaron las alforjas llenas de bizcocho elaborado por vecinos y el alma llena de satisfacción al comprobar que la aspiración de A Estrada, la Rapa y Codeseda Viva es compartida también por numerosos ourensanos. Tanto es así que los participantes en la I Peregrinación Cabalar tuvieron el honor de reestrenar viejos caminos invadidos por la maleza que los vecinos desbrozaron para recuperar el trazado y facilitarles el paso.

A mayores, los peregrinos apuntan que se traen en la retina estampas inolvidables: "paisajes preciosos" llenos de viñedos y atractivos naturales como ríos o naturaleza en estado puro. También elogian el patrimonio que se han encontrado a su paso. Por eso, por ejemplo, decidieron inmortalizarse ante la iglesia de Lebosende.

A primera hora del viernes, la I Peregrinación Cabalar saldrá de Soutelo de Montes y, cruzando el municipio de Forcarei y un pequeño tramo del de Cerdedo-Cotobade, entrarán al fin en el municipio de A Estrada por las calles de Sabucedo. A media mañana harán un alto en el camino para reponer fuerzas en el albergue de Sabucedo, al objeto de promocionarlo como punto de descanso de futuros peregrinos. Allí podrán degustar productos típicos de A Estrada como la sidra de Ribela en compañía de los vecinos de Sabucedo. Luego se dirigirán a A Estrada cruzando Codeseda por A Portela y A Grela, Nigoi, Tabeirós y Guimarei. Se espera que lleguen a la villa estradense en torno a las 14.00 horas. Serán recibidos en la Praza do Concello por las autoridades locales y los vecinos para comer después sobre las 14.30 horas en un restaurante de la localidad.

Los peregrinos entregarán sendos regalos para el local social de Sabucedo y el Concello de A Estrada: dos gualdrapas engalanadas con los símbolos de Sabucedo, Concello de A Estrada, Codeseda Viva y el Xacobeo que llevan luciendo sus monturas durante todo el camino. Ya por la tarde, cabalgarán por Toedo, Baloira, Santa Cristina de Vea, San Xurxo de Vea y Couso para abandonar el Concello de A Estrada por Pontevea, adentrándose en Teo para pernoctar en Cacheiras.