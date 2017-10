La plataforma prosanitaria solicita servicio de Pediatría un día a la semana en Soutelo

La Plataforma en Defensa da Sanidade no Concello de Forcarei continúa trabajando para solicitar una mejora de la cobertura sanitaria en el centro de salud de Soutelo de Montes. El colectivo remitió el pasado viernes, día 6, un escrito al gerente del Área de Xestión Integrada Pontevedra-Salnés, para demandar el servicio de Pediatría en el ambulatorio soutelano con, al menos, un día de atención. También pide la dotación de un centro de vacunación infantil. Sobre esto último, urge la respuesta positiva de la gerencia a la mayor brevedad posible "en previsión de organizar la campaña de vacunación" de la gripa dirigida a los más pequeños.

En el texto de solicitud, firmado por Vicente Carballal en representación de la Plataforma, el colectivo indica que se hace eco de las solicitudes trasladadas por padres y madres del colegio de Soutelo de Montes, así como por los progenitores de niños de 0 a 3 años que residen en las parroquias de Pardesoa, Santa Mariña de Presqueiras, San Miguel de Presqueiras, Ventoxo, Millerada y Santa María Magdalena. La petición está también "amparada" -defiende-, por la situación actual del servicio de Pediatría en el municipio. En este sentido, Carballal apunta que "desde hace años" Soutelo de Montes carece de este tipo de consulta. "Antes teníamos un pediatra en Forcarei que cubría los cinco días, pero fueron reduciendo la presencia de Pediatría y ahora tienen una facultativa itinerante que da servicio a tres centros". Estos son, según Carballal, los de Cerdedo -a donde acude un día a la semana-, Forcarei -dos días- y Campo Lameiro -otras dos jornadas-.

La Plataforma argumenta que el servicio en el centro de Soutelo estaría justificado, puesto que, tal y como señala Carballal, en el municipio hay "alrededor de 230 menores de 14 años, de los que poco más de cien pertenecen a la zona de Soutelo". Al respecto, alude al "ligero repunte de la natalidad" en la zona "en los últimos tres años". Por ello, el colectivo entiende que su petición es "sensata, desde el momento en que otros centros de la comarca como el de Cerdedo presta este servicio a un número de niños prácticamente similar al que se prestaría en el centro de salud de Soutelo de Montes", justifica.

Señala también que la mejora de la atención sanitaria "no afecta solo a los pacientes infantiles, sino que permitiría una mejor conciliación de la vida laboral y familiar de sus progenitores". Además, recalca que "el Sergas cubre el servicio de Pediatría en dos centros de un municipio con las mismas características sociales y geográficas que el nuestro; no existen impedimentos o parámetros de ningún tipo para que nuestra petición no sea aceptada", concluye.