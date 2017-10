Mueblistas y Móvete plantean un pacto de todos los grupos políticos por la Feira do Moble

La Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada (AFCM) y Movemento Veciñal Estradense (Móvete) proponen a las demás fuerzas políticas locales "hacer un pacto por la Feira do Moble". Asimismo, le piden al alcalde José López Campos que "convoque una primera reunión en la uqe se invite a participar a todos los mueblistas y representantes de las fuerzas políticas con rperesentación municipal" al objeto de "trabajar desde ya en la próxima feria.

Así lo indicaron ayer en un comunicado conjunto después de que en la noche del lunes la directiva del colectivo de mueblistas se reuniese con la edil de Móvete, Mar Blanco, a petición de ella en la sede de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE) al objeto de valorar la situación del sector mueblero en A Estrada y hacer balance de la última Feira do Moble, "marcada por la escasa presencia de mueblistas locales", tal y como detacó ayer la edil Mar Blanco.

En el encuentro, los mueblistas trasladaron a la edil de Móvete los motivos por lo que en gran parte los mueblistas estradenses dejaron de asistir a la Feira do Moble "y los pocos que fueron este año manifestaron, en parte la intención de no participar el próximo año de no cambiar el planteamiento" de la cita ferial.

Los mueblistas creen que no se están teniendo en cuenta sus propuestas de mejora. Lamentan su "imagen decadente" de los últimos años y coinciden con Móvete en que "este año la feria tocó fondo". De ahí que apelen a lograr el citado pacto por la feria, a fin de trabajar desde la unidad política y del sector para mejorar su organización. Entienden que "solo" desde la "unidad política total" se logrará "implicar a todos los muebleros y planificar desde ya la próxima exposición del sector dedicada al sector." Creen que si se mejorase la organización podrían participar entre 20 y 25 fábricas y talleres locales frente a los 4 de este año".