García Porral recompila nunha obra máis de 500 lendas dezás

A presentación do libro tivo lugar onte ao serán no Museo do Pobo Galego. // Xoán Álvarez

O escritor Xoán Carlos García Porral recompila na publicación De mouros, mouras e tesouros. A Comarca de Deza un total de 516 lendas de mouros e mouras dos concellos desta bisbarra nun volume que sae do prelo da man de Edicións Fervenza, de Silleda, coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Cooperativa Hoxe e do Restaurante Enxebre Porta do Sol de Lamela. O libro é produto de quince anos de investigación exhaustiva por parte do seu autor.

O secretario xeral de Política Lingüística acompañou ao autor lalinense no acto de presentación do libro, que se celebrou onte ao serán no Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. Valentín García destacou "os quince anos de esforzo investigador competente e serio que están detrás desta obra", que considerou "un traballo fundamental para o coñecemento da literatura popular en lingua galega, pero tamén para a comprensión da chamada toponimia lendaria e da nosa cultura en xeral". Na presentación interviñeron tamén Miguel Villar, empresario silledense e presidente da Fundación Amigos de Galicia; Lito Andión, presidente de Cooperativa Hoxe; Xosé Manuel González Reboredo, antropólogo; Matías Rodríguez da Torre, profesor e escritor; Lorena Recimil e Bernardo Insua, ambos os dous, ilustradores.

Difusor do patrimonio

De mouros, mouras e tesouros. A Comarca de Deza é unha obra de investigación na que se recompilan 516 lendas de mouros dos concellos de Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. As lendas, recollidas na segunda parte do libro, están precedidas dun estudo introdutorio sobre a función dos mouros, as mouras e os tesouros no imaxinario popular galego e seguidos dunha análise dos relatos recollidos. De máis a máis, a obra contén un anexo cunha ligazón que permite xeolocalizar os espazos onde se sitúan as lendas, que se marcan cun símbolo distintivo en función da súa temática.

Xoán Carlos García Porral (Goiás, Lalín, 1974) é doutor en Antropoloxía Social pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) cunha tese sobre a modernización do rural mantendo a tradición cultural. Conta cun Mestrado en Técnicas de Xestión Integral do Patrimonio Cultural polo Centro Superior de Investigacións Científicas e a súa actividade investigadora céntrase na difusión do patrimonio histórico-cultural de Deza. Froito dela son os libros Goiás, vida dunha parroquia rural galega; Realidade eclesiástica do concello de Lalín na época postridentina; Modernización rural e tradición cultural; Lendas castrexas. Antropoloxía da tradición oral no concello de Lalín; De Balbino a hoxe. Cambios e transformacións na aldea; e O mundo dos castros. A comarca de Deza. No eido da creación literaria publicou recentemente o libro de relatos O último caseiro, tamén en Edicións Fervenza.

Como profesor no IES Pintor Colmeiro de Silleda e membro do seu equipo de dinamización da lingua galega, impulsou o proxecto A paisaxe lendaria e toponímica do Concello de Silleda, que resultou gañador do IX Proxecto Didáctico Antonio Fraguas do Museo do Pobo Galego no curso 2014-2015.